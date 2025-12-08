人行買黃金連13月加碼 明年金價預期將漲逾15%

中國人民銀行（大陸央行）官網更新官方儲備資產。截至2025年11月末，黃金儲備為7,412萬盎司，較前月增加三萬盎司，為連續第13個月增持黃金。機構分析，全球央行配置黃金的比例可能還有上升空間，將對金價提供一定支撐。

與此同時，大陸國家外匯管理局官網昨（7）日公布，截至2025年11月末，大陸外匯存底規模為3兆3,464億美元，較10月末增加30億美元，連升四個月，創2015年12月以來新高。

大陸11月外匯與黃金儲備概況

以美元計價，大陸黃金儲備約為3,106億美元，為連續第六個月增長。截至2025年11月末，大陸黃金儲備占官方國際儲備（主要由外匯存底和黃金儲備構成）的比重為‌8%‌。‌這一比例較此前有所上升，但依然明顯低於全球平均水準（約15%）。‌分析指出，增持黃金有助於降低對美元資產的依賴，增強儲備資產的穩定性。

大陸投行中金公司在近日發布的研報中稱，央行購金是黃金近幾年主要需求來源。不過，隨著金價不斷走高，有的央行的資產配置中，黃金與儲備資產之比已超過其目標，出現短期減持黃金的現象。總體而言，全球央行配置黃金的比例可能還有上升空間。

從價格走勢看，國際金價自年初每盎司約2,650美元起，升至10月高點逼近4,400美元，目前持穩在4,000美元以上。

展望2026年，世界黃金協會分析，經濟增長放緩、主要央行貨幣政策寬鬆以及持續的地緣政治風險等因素，更有可能支撐而非削弱金價。若上述因素持續，明年金價或漲15%至30%；若「再通膨回歸」，金價則可能回調5%至20%。