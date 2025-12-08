快訊

整層全炸爛！板橋府中商圈餐廳凌晨氣爆 4名路人受傷送醫

華爾街力挺 陸股明年續強 看好 AI 實力、經濟韌性帶來投資價值

經濟日報／ 記者謝守真、編譯任中原／綜合報導
多家華爾街金融機構預測明（2026）年陸股將持續走強。 中新社
多家華爾街金融機構預測明（2026）年陸股將持續走強。 中新社

在全球基金業者今年投資中國大陸股市，賺進豐碩獲利後，多家華爾街金融機構預測明（2026）年陸股將持續走強，因中國大陸展現強勁的人工智慧（AI）實力，且在美中關係緊張之際，經濟仍能維持韌性。

東方匯理、法國巴黎銀行、富達國際與Man集團都預測，2026年陸股將續漲，摩根大通（小摩）最近將陸股投資比重調高到「加碼」，思博瑞亦稱，中國大陸資產正成為海外投資人重要配置。

今年來，MSCI中國指數漲約30%，市值增2.4兆美元，創2017年來相對標普500最大超額漲幅，主要由被動資金推動。

市場態度也從懷疑轉向認可科技進步帶來的投資價值。摩根士丹利（大摩）數據顯示，今年到11月底止，「只做多」（LO）的外國基金共買進大陸及香港股票約100億美元，與去年淨流出170億美元背道而馳，資金流入全靠被動型基金，主動型基金反而淨流出150億美元。

富達新加坡經理人表示，中國大陸股市已經翻轉，證實經濟韌性增強，且投資人現在更加擁抱「可以投資的」陸股，認為能提供資產分散及創新的功能，「我現在更傾向逢跌即買（BTD）陸股」。

美國銀行（BofA）亞太股市策略長吳溫妮表示，中國企業獲利好轉，以及通縮翻轉，可能使外資轉進，因此「陸股多頭走勢的下一支腳將由全球基金推動」。今年表現落後的類股明年可望反彈，尤其是消費股。

投資機構也表示，與全球相比陸股仍然便宜，MSCI中國指數以預估獲利計算的本益比僅12倍，分別低於MSCI亞太指數的15倍、及標普500指數的22倍。

不過投資機構也預估，陸股明年將不會重演今年接近三成的漲幅。野村控股基本預估是MSCI中國指數將上漲約9%，大摩預測約將上漲6%。

一些專家則認為，陸股漲勢不是非靠外資不可，一些當地的共同基金及壽險公司也在買進。北京當局有意製造緩漲行情，一旦出現震盪則「國家隊」將伺機進場。

另外，大陸國內家庭共坐擁約23兆美元的銀行存款，而房市仍然低迷，債券收益又平淡，使許多投資人認為這些窖藏現金將有助於推升陸股。

延伸閱讀

陸股 指數

延伸閱讀

降息預期激勵美股紅通通 本周鮑爾談話 市場關注明年利率路徑

大摩擬降低 AI 領域曝險

大摩挺世芯 喊逢低承接

台達電營運 大摩按讚

相關新聞

人行連續13個月增持黃金

中國人民銀行（大陸央行）更新官方儲備資產。截至今年十一月末，黃金儲備為七四一二萬盎司，較前月增加三萬盎司，為連續第十三個...

年終衝樓市 上百市、區補貼購房

年末大陸多地密集加碼購房補貼政策。根據中指研究院統計，今年以來已有超過100個市、區公布購房補貼政策或加大補貼力度。其中...

松延動力、靈心巧手 吸金力強

北京人形機器人企業松延動力日前宣布完成近2億元人民幣融資。繼10月下旬完成近3億元融資後，松延動力間隔不足一月再獲「糧草...

大灣區大學成立 企業導師來自華為

東莞的大灣區大學6日正式成立。創校校長、中國科學院院士田剛表示，學校辦學定位為「理工科、小而精、高水平研究型」。校方不僅...

華爾街力挺 陸股明年續強 看好 AI 實力、經濟韌性帶來投資價值

在全球基金業者今年投資中國大陸股市，賺進豐碩獲利後，多家華爾街金融機構預測明（2026）年陸股將持續走強，因中國大陸展現...

人行買黃金連13月加碼 明年金價預期將漲逾15%

中國人民銀行（大陸央行）官網更新官方儲備資產。截至2025年11月末，黃金儲備為7,412萬盎司，較前月增加三萬盎司，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。