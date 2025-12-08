華爾街力挺 陸股明年續強 看好 AI 實力、經濟韌性帶來投資價值

在全球基金業者今年投資中國大陸股市，賺進豐碩獲利後，多家華爾街金融機構預測明（2026）年陸股將持續走強，因中國大陸展現強勁的人工智慧（AI）實力，且在美中關係緊張之際，經濟仍能維持韌性。

東方匯理、法國巴黎銀行、富達國際與Man集團都預測，2026年陸股將續漲，摩根大通（小摩）最近將陸股投資比重調高到「加碼」，思博瑞亦稱，中國大陸資產正成為海外投資人重要配置。

今年來，MSCI中國指數漲約30%，市值增2.4兆美元，創2017年來相對標普500最大超額漲幅，主要由被動資金推動。

市場態度也從懷疑轉向認可科技進步帶來的投資價值。摩根士丹利（大摩）數據顯示，今年到11月底止，「只做多」（LO）的外國基金共買進大陸及香港股票約100億美元，與去年淨流出170億美元背道而馳，資金流入全靠被動型基金，主動型基金反而淨流出150億美元。

富達新加坡經理人表示，中國大陸股市已經翻轉，證實經濟韌性增強，且投資人現在更加擁抱「可以投資的」陸股，認為能提供資產分散及創新的功能，「我現在更傾向逢跌即買（BTD）陸股」。

美國銀行（BofA）亞太股市策略長吳溫妮表示，中國企業獲利好轉，以及通縮翻轉，可能使外資轉進，因此「陸股多頭走勢的下一支腳將由全球基金推動」。今年表現落後的類股明年可望反彈，尤其是消費股。

投資機構也表示，與全球相比陸股仍然便宜，MSCI中國指數以預估獲利計算的本益比僅12倍，分別低於MSCI亞太指數的15倍、及標普500指數的22倍。

不過投資機構也預估，陸股明年將不會重演今年接近三成的漲幅。野村控股基本預估是MSCI中國指數將上漲約9%，大摩預測約將上漲6%。

一些專家則認為，陸股漲勢不是非靠外資不可，一些當地的共同基金及壽險公司也在買進。北京當局有意製造緩漲行情，一旦出現震盪則「國家隊」將伺機進場。

另外，大陸國內家庭共坐擁約23兆美元的銀行存款，而房市仍然低迷，債券收益又平淡，使許多投資人認為這些窖藏現金將有助於推升陸股。