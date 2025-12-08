人行連續13個月增持黃金

中國人民銀行（大陸央行）更新官方儲備資產。截至今年十一月末，黃金儲備為七四一二萬盎司，較前月增加三萬盎司，為連續第十三個月增持黃金。機構分析全球央行配置黃金比例可能還有上升空間，將對金價提供一定支撐。

同時，大陸國家外匯管理局官網昨公布，截至今年十一月末，大陸外匯存底規模三兆三四六四億美元，較十月末增加三十億美元，連升四個月，創二○一五年十二月以來新高。

以美元計價，大陸黃金儲備約為三一○六億美元，為連續第六個月增長。截至今年十一月末，大陸黃金儲備占官方國際儲備（主要由外匯存底和黃金儲備構成）的比重為‌百分之八。‌這一比例較此前有所上升，但依然明顯低於全球平均水準（約百分之十五）。‌分析指，增持黃金有助於降低對美元資產的依賴，增強儲備資產的穩定性。

大陸投行中金公司在近日發布的研報中稱，央行購金是黃金近幾年主要需求來源。不過隨著金價不斷走高，有的央行資產配置中，黃金與儲備資產之比已超過其目標，出現短期減持黃金現象。總體而言，全球央行配置黃金比例可能還有上升空間。

從價格走勢看，國際金價自年初每盎司約二六五○美元起，升至十月高點逼近四四○○美元，目前持穩在四千美元以上。

展望明年，世界黃金協會分析，經濟增長放緩、主要央行貨幣政策寬鬆以及持續的地緣政治風險等因素，更有可能支撐而非削弱金價。