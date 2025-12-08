松延動力、靈心巧手 吸金力強

北京人形機器人企業松延動力日前宣布完成近2億元人民幣融資。繼10月下旬完成近3億元融資後，松延動力間隔不足一月再獲「糧草」，月內總融資金額近5億元，年內已累計融資5輪。此前，靈巧手代表性企業靈心巧手也宣布融資，8個月內已「吸金」4輪。

資本青睞往往源於對企業商業化前景的認可。不久前，松延動力發布行業首款萬元內人形機器人「小布米」，9998元人民幣的售價進一步推動了人形機器人行業價格的下探。

據其公布的最新資訊，截至11月26日，「小布米」線上線下累計售出數千台。松延動力創始人、董事長姜哲源說，人形機器人本質是塑膠、鋁、鐵、銅線、磁鐵加晶片等構成，通過核心部件高度自研和提高核心部件大陸生產化率，以及大量使用複合材料等方式進行成本和毛利控制，完全能夠實現價格的下探。他表示，松延動力的策略不是去搶存量市場，而是開拓增量市場，拓展市場邊界，「萬元內」的定價向廣大潛在用戶打開了大門，這不僅是一次商業戰略卡位，更是為整個行業構建可持續的市場基座。

推動具身智慧走向規模化應用，價格無疑是一大關鍵因素，而價格下探有賴於自主研發與供應鏈能力的不斷提升。靈心巧手公司負責人介紹，公司採用全面自研，搭建了一套包括材料、電機、電缸等在內的完整產業鏈，相比外部定制和採購，在核心零部件上獲得了更大的成本優勢。以最新研發的Linker Hand O6為例，售價僅0.66萬元，370克的整機重量實現50千克的負載，是全球最輕的量產靈巧手。

靈心巧手創始人兼CTO周永透露，公司計畫在2026年要交付5萬至10萬隻靈巧手。