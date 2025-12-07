美的發表「六臂」機器人 預計年底進廠打工效率提升30%

美的集團副總裁兼首席技術官（CTO）衛昶5日首次正式披露超人形機器人「美羅U（MIRO U）」，為行業首創的六臂輪足式人形機器人。據悉，美羅U將於今年年底在無錫雙高端洗衣機工廠率先投入產線應用，預計可顯著提升產線節拍效率，並使換線調整效率提升30%。

綜合快科技、IT之家報導，衛昶於5日在廣州舉辦的「2025 粵港澳大灣區新經濟發展論壇暨21世紀科技年會」發布前述訊息。

衛昶說，作為美的人形機器人家族的第三代產品，美的超人形機器人美羅U核心技術體系由美的集團完全自主研發構建，可實現穩定升降與360度原地轉體，以及六條仿生人形機械臂高精度靈活控制，同時執行器支持末端多類模組的快速切換，形成多維度協同作業系統。

衛昶強調，美羅U的核心價值在於突破形態模仿，實現工業場景下的作業效能躍升，這是人形機器人技術落地的關鍵突破。

美的集團方面表示，美羅U將於今年底進入無錫雙高端洗衣機工廠，可大幅提升人形機器人產線節拍效率，相關生產線的換線調整效率提升30%。

除了在工業應用，衛昶也透露人形機器人進度，面向工業場景的「美羅」系列已完成三代產品迭代；面向商業與家庭場景的「美拉」系列產品已進入最終測試階段，計劃2026年進駐美的線下體驗門店，承擔產品導覽、功能演示等服務類任務。

衛昶說，美的將持續加大在人工智能與機器人領域的研發投入，其中人形機器人的規模化應用是重點方向。他表示，當前產業的核心命題是解決技術落地價值問題。美的正通過持續的技術迭代與場景深耕，推動人形機器人從實驗室走向規模化生產和生活應用。

瑞銀分析此前表示，到2035年，大陸人形機器人市場規模有望達到人民幣2,000至3,000億元。大陸企業更注重硬體和系統集成能力，而該行業已經吸引了包括小米、追覓（掃地機器人製造商）在內的眾多跨行業參與者。