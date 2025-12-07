規劃「十五五」 陸工信部長：將綜合整治內捲式競爭

大陸工信部長李樂成7日主持召開務虛會，研究謀劃「十五五」及開局之年工作思路和舉措。他指出，作為十五五規劃開局的年的2026年，要以綜合整治「內捲式」競爭為重點，進一步全面深化改革，堅持依法治理，強化行業自律，落實監管責任，努力解決行業、企業突出困難和問題，激發各類經營主體創新創業活力。

據大陸工信部官方公眾號「工信微報」訊息，李樂成強調，2026年是「十五五」規劃開局之年，要加強對形勢的跟蹤分析研判，認真謀劃好明年工作思路和重點任務。要在「強筋壯骨」、價值創造上狠下功夫，以優爭先、以質取勝，全力促進工業經濟平穩增長；同時，要更加著重統籌發展和安全，強化底線思維、極限思維，及時化解風險隱患，保障重點產業鏈供應鏈安全，增強網絡、數據、人工智能等領域安全保障能力，形成競爭優勢，贏得戰略主動。

李樂成指出，推進新型工業化是一個階梯式遞進、不斷發展進步的歷史過程。黨的二十大、二十屆四中全會都明確提出，到2035年基本實現新型工業化。「十五五」作為承前啟後的五年，要做到夯實基礎、全面發力。

李樂成進一步說，夯實基礎，就是要補短板、鍛長板、搶先機，著力保持製造業合理比重，優化提升傳統產業，培育壯大新興產業和未來產業；全面發力，就是要聚焦推進新型工業化的目標任務協同發力，推動科技創新和產業創新深度融合，大力推進智能化、綠色化、融合化發展。

隨著中共中央經濟會議召開在即，大陸各經濟相關部門正針對十五五規劃提出工作方針，此前包括大陸商務部長王文濤提出在十五五規劃時期，需要推動貿易創新發展，加強貨物貿易、服務貿易、數字貿易的貿易強國「三大支柱」；大陸證監會主席吳清則提出服務實體經濟、新質生產力發展，服務投資者、助力居民資產優化配置等四大使命。