安世爭議懸宕…荷蘭坦言未料到中方反應 但干預已奏效

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯（Vincent Karremans）近期因安世半導體爭議在議會接受質詢，面對荷蘭眾多議員質疑，卡雷曼斯表示，「我們當時對可能出現的反制措施做過評估，但中方的這一回應，並非當時預判的最可能出現的情況。」不過，他也稱，干預的計畫已達到傳統晶片不依賴非歐供應商目標。

澎湃新聞引述港媒南華早報6日報導，卡雷曼斯在4日議會聽證會中，就其對安世半導體的處置舉措接受質詢，議員們對其處理方式提出諸多質疑。從陸續披露出來的信息來看，在長達數小時的聽證中，卡雷曼斯的相關決策舉措被批「魯莽」、「草率」、「外行」，議員們質問其為何沒能預判中方的反制措施。卡雷曼斯做出前述回應。

荷蘭政府於9月底強制「接管」安世半導體，引發全球汽車供應鏈震盪。中方於10月4日宣布對安世半導體出口進行管制，禁止其將在中國生產的成品元器件和組件出口至國外。

面對中方此一反制舉動，卡雷曼斯在聽證會上坦承沒料到中方會叫停出口，導致「措手不及」。

卡雷曼斯續稱，若干預計劃的消息提前走漏，只會使該公司加速轉移技術與產能。「希望大家能夠理解，當時我們時間緊迫，且相關協調工作本身就存在諸多風險。」他還表示，「通過這項命令，阻止了歐洲在關鍵傳統晶片上依賴非歐洲供應商……就這一點而言，目標已經達成。」

安世半導體爭端所引發的供應鏈受阻，已經加劇全球汽車晶片短缺。美國、歐洲和日本等汽車製造商此前均表示面臨晶片供應危機。路透報導，歐洲車企反而成為此次衝擊的主要受害者。因此，議員們質疑，當初是否可以採取更為緩和的手段，或是先爭取歐洲內部支持，這樣或許能取得更好的效果。

卡雷曼斯日前宣布取消原定於12月的訪中計畫，他對外宣稱的理由是日程安排衝突，並指出他原計畫會見的中國部長們將出席中央經濟工作會議，導致會面無法進行。但外界普遍認為，應是在安世半導體爭議協商中面臨困難。

中方對此事一貫態度認為，荷蘭「國家安全」藉口僅是政治化正常商業運作、強行干預市場驅動的公司結構的託辭。同時也有大陸官員釋出聲音認為，此次爭議根本原因，在於華府透過其盟友施加域外控制，針對中國實體的所謂「附屬規則」所帶來的日益增加的壓力。然而，即使美國在最近的諮詢後同意暫停實施這些規則，荷蘭政府仍繼續為之，使其處於難以維持和自相矛盾的境地。