無視金價大漲 大陸央行連續13個月增持黃金

大陸人行7日公布外匯存底數據顯示，大陸外匯存底連升四個月，且人行連續13個月增持黃金。顯示大陸官方持續優化國際儲備結構。

中國人民銀行周日公布，截至11月底，外匯儲備為3.3兆美元，較10月底上升30億美元，升幅0.09%。期內，黃金儲備7,412萬盎斯，較上月增3萬盎斯，為第13個月增持黃金。

此前，人行在連續18個月增持黃金後，在2024年5月曾暫停增持黃金，直到去年11月重新出手增持，並一直延續至11月，已連續13個月增持。

大陸外管局表示，11月受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。中國經濟保持總體平穩、穩中有進發展態勢，為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。

在外匯存底上，今年以來，大陸外匯存底在前六個月保持連續增長勢頭，分別增加66.79億美元、182億美元、134.41億美元、410億美元、36億美元、321.67億美元。進入下半年，7月減少251.87億美元、8月增長299.19億美元、9月增加165.04億美元，10月小幅增加46.85億美元，11月則小幅增加30.29億美元。

世界黃金協會表示，2025年黃金表現卓越，全年創下逾50次歷史新高，累計漲幅超60%。展望2026年，該協會分析顯示，經濟增長放緩、主要央行貨幣政策寬鬆以及持續的地緣政治風險等因素，更有可能支撐而非削弱金價。

該協會強調，各國央行購金需求仍是黃金表現的重要支撐。全球官方部門購金一直保持強勁，且有充分理由認為央行購金態勢將延續。新興市場作為購金主力，其黃金儲備佔比仍遠低於發達國家與地區。若地緣政治緊張局勢升級，新興市場購金步伐有望加快，從而強化對黃金的結構性支撐。

不過，各國央行購金決策通常更多取決於政策考量，而非單純的市場條件。若購金量顯著回落至疫情前水準甚至更低，則可能給黃金帶來額外阻力。