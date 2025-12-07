中美貿易形勢緩和 大陸11月外銷有望轉正

中國大陸海關總署8日將發布11月進出口，分析預計，11月伴隨中美貿易形勢緩和，供給擾動消退，觀察外需的航運、貨櫃等高頻數據回溫，預計出口、進口年增率均有望回升，其中，11月出口年增率有望轉正。

受到美國關稅戰衝擊，大陸10月貿易帳超預期下行，按美元計，10月出口年減1.1％，較9月年增8.3％大幅放緩，也遠低於市場預期的3％，創八個月新低；10月進口年增1％，亦遠低市場預期的3.2％，創五個月低點。

但在中美貿易戰和緩後，11月進出口數據有望好轉。財通證券分析，伴隨貿易摩擦階段性緩解、11月實物工作量回歸正常，大陸出口回升機率很高，不過考慮到年末搶出口或已告一段落，且歐洲製造業景氣度下行、美國政府停擺，出口增速恢復到10月以前水準的難度可能較大。

該機構引述高頻數據分析：11月上海出口集裝箱運價指數（SCFI）回升，波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）震盪上行，20大港口集裝箱載重恢復至貿易摩擦前水平，下旬小幅回落後保持震盪，大陸發往美國集裝箱規模中下旬同樣有所回落。