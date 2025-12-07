中美貿易形勢緩和 大陸11月外銷有望轉正

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國大陸海關總署8日將發布11月進出口，分析預計，11月伴隨中美貿易形勢緩和，供給擾動消退，觀察外需的航運、貨櫃等高頻數據回溫，預計出口、進口年增率均有望回升，其中，11月出口年增率有望轉正。圖為天津港碼頭。聯合報系資料照
中國大陸海關總署8日將發布11月進出口，分析預計，11月伴隨中美貿易形勢緩和，供給擾動消退，觀察外需的航運、貨櫃等高頻數據回溫，預計出口、進口年增率均有望回升，其中，11月出口年增率有望轉正。圖為天津港碼頭。聯合報系資料照

中國大陸海關總署8日將發布11月進出口，分析預計，11月伴隨中美貿易形勢緩和，供給擾動消退，觀察外需的航運、貨櫃等高頻數據回溫，預計出口、進口年增率均有望回升，其中，11月出口年增率有望轉正。

受到美國關稅戰衝擊，大陸10月貿易帳超預期下行，按美元計，10月出口年減1.1％，較9月年增8.3％大幅放緩，也遠低於市場預期的3％，創八個月新低；10月進口年增1％，亦遠低市場預期的3.2％，創五個月低點。

但在中美貿易戰和緩後，11月進出口數據有望好轉。財通證券分析，伴隨貿易摩擦階段性緩解、11月實物工作量回歸正常，大陸出口回升機率很高，不過考慮到年末搶出口或已告一段落，且歐洲製造業景氣度下行、美國政府停擺，出口增速恢復到10月以前水準的難度可能較大。

該機構引述高頻數據分析：11月上海出口集裝箱運價指數（SCFI）回升，波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）震盪上行，20大港口集裝箱載重恢復至貿易摩擦前水平，下旬小幅回落後保持震盪，大陸發往美國集裝箱規模中下旬同樣有所回落。

美國 集裝箱 中美

延伸閱讀

大陸再發航行警告 渤海黃海部分海域7日起禁航一周

流感病毒進化能力變強？大陸進入呼吸道感染高發季節 專家這樣說

美中關稅戰暫歇 全球2026年怎變化？學者分析台灣「三大外部挑戰」

【即時短評】封小紅書政治後座力比賴十七條更大

相關新聞

陸房市補貼大戰年底加碼 部分補助力道高達購房款15%

大陸多地密集加碼購房補貼政策。根據房市調查機構中指研究院統計，今年9月以來就有江蘇常州、湖北武漢、廣西南寧等超過30個城...

大陸證監會嚴格看待加密資產 吳清強：看不清管不住的堅決不展業

大陸證監會主席吳清表示，對於加密資產等新業態要深入研判、審慎對待，看不清管不住的堅決不展業，違法違規的堅決不做。

大陸「十五五」加強貿易三支柱

大陸商務部部長王文濤表示，在「十五五」規劃時期，需要推動貿易創新發展，加強貨物貿易、服務貿易、數字貿易的貿易強國「三大支...

美中視訊通話 拉長合作清單 強調推動經貿關係穩定向好

大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾在5日晚間舉行視訊通話，強調要繼續發揮好中美經貿磋商機制作用，...

大陸三家稀土企業獲出口許可

大陸據報已發放首批稀土通用出口許可證。上海證券報引述知情人士報導，金力永磁、中科三環、寧波韻升已獲得通用出口許可證。

中美貿易形勢緩和 大陸11月外銷有望轉正

中國大陸海關總署8日將發布11月進出口，分析預計，11月伴隨中美貿易形勢緩和，供給擾動消退，觀察外需的航運、貨櫃等高頻數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。