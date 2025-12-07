大陸三家稀土企業獲出口許可

大陸據報已發放首批稀土通用出口許可證。上海證券報引述知情人士報導，金力永磁、中科三環、寧波韻升已獲得通用出口許可證。

有業內人士表示，通用許可證應用將簡化稀土永磁企業出口流程，加快交付速度，有利於稀土永磁行業下游需求恢復。

此次通用出口許可證落地，與今年以來大陸稀土出口政策的動態調整息息相關。為應對美國對陸施加關稅，今年4月，大陸宣布對七類中重稀土相關物項實行出口管制。出口經營者出口相關物項應當依照相關規定，向主管部門申請許可。

10月底，中美元首時隔六年在釜山會晤，兩國經貿領域關係的緩和。11月7日，大陸商務部表示，自即日起至2026年11月10日，此前發布的四份公告均暫停實施。

大陸商務部本月4日表示，政府依法依規開展稀土相關物項出口管制工作，只要是用於民用用途的、合規的出口申請，政府都及時予以了批准，同時，政府積極適用通用許可等便利化措施，促進兩用物項合規貿易，切實維護全球產供鏈安全穩定。

界面新聞報導，今年11月上旬，已有企業率先啟動準備工作、提交申請資料，並成功獲批准相關出口許可證，當前各家企業都在申請。

這一政策調整，也是適度放寬出口限制，極大調動企業出口積極性，變相拉動出口量增長。隨著出口量提升，大陸從事出口業務的磁材生產企業經營壓力，也將得到一定緩解。