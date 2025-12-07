美中視訊通話 拉長合作清單 強調推動經貿關係穩定向好

經濟日報／ 記者黃國樑／綜合報導
大陸國務院副總理何立峰5日晚間與美國財長貝森特、美國貿易代表葛里爾視訊通話。圖為何立峰（右2）、貝森特（左2）、中國商務部國貿談判代表李成鋼（右1）、葛里爾（左1）4人在10月25日、26日在馬來西亞吉隆坡進行美中經貿磋商。（路透）

大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾在5日晚間舉行視訊通話，強調要繼續發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷拉長合作清單、壓縮問題清單，推動中美經貿關係持續穩定向好。

新華社報導，雙方圍繞落實中美兩國元首釜山會晤和11月24日通話重要共識，就下一步開展務實合作和妥善解決經貿領域彼此關切，進行了深入、建設性的交流，雙方正面評價中美吉隆坡經貿磋商成果執行情況，表示要在兩國元首戰略引領下，繼續發揮中美經貿磋商機制的作用。

路透報導，貝森特在X上發文稱，官員們討論了「釜山安排」的實施情況，該安排是美國總統川普和大陸國家主席習近平在10月於韓國釜山舉行的面對面會談中批准的。根據該協議，美國同意降低對中國的關稅，以換取北京打擊非法芬太尼貿易、恢復購買美國大豆以及保持稀土出口暢通。

川普和習近平10月底在釜山舉行雙邊會，是川普重返白宮以來，兩人首度面對面會晤。川普在會後表示，雙方已達成協議，美方將降低對中國的關稅，中方則承諾恢復採購美國黃豆、持續出口稀土，並加強打擊非法芬太尼貿易。

外媒報導，貝森特本週稍早表示，中國準備履行中美貿易協定中的承諾，包括採購1,200萬公噸的黃豆，並預計將在2026年2月底前完成這項採購。

葛里爾昨天說，美中貿易需要保持平衡，而且可能必須縮小規模，「以避免雙方過度依賴，且應集中在非敏感貨物領域」。

據了解，由於市場日益擔憂中國無法兌現購買1,200萬噸大豆的目標，芝加哥期貨交易所基準大豆期貨3日連續第三個交易日下跌。

不過，路透2日報導，至少有六艘散裝貨船計劃在12月中旬前從美國墨西哥灣沿岸碼頭裝載大豆運往中國，顯示美國農產品運往中國的運輸正在加速，並緩解一些大豆貿易商的擔憂。

