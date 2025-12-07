大陸證監會嚴格看待加密資產 吳清強：看不清管不住的堅決不展業

大陸證監會主席吳清表示，對於加密資產等新業態要深入研判、審慎對待，看不清管不住的堅決不展業，違法違規的堅決不做。

第一財經日報報導，吳清昨（6）日在大陸證券業協會第八次會員大會上指出，行業功能發揮要邁上新台階，要帶頭實踐價值投資理念，強化跨周期、逆周期布局，提升投資穩健性和價值判斷能力。

要發揮好首席經濟學家和行業機構分析研究專長，講好大陸股市敘事，積極營造輿論環境，主動抵制非理性謠言。

吳清指出，要強化重點領域的風險防範，對融資融券、場外衍生品、私募資管等需要重點關注的業務，異地總部子公司等需要重點關注的機構，信用、流動性以及合規性等重點風險，必須瞪大眼睛、做到防患未然；對於加密資產等新業態要深入研判、審慎對待，看不清管不住的堅決不展業，違法違規的堅決不做。

吳清表示，以人工智慧、生物醫藥、綠色能源等為代表的新一代科技革命加速突破，在此過程中，企業創新主體的地位更加凸出。

證券公司連接資本市場和實體企業，具有扎實完備的研究體系、專業化的價值評估和風險定價能力，證券公司在發現企業創新潛力、匹配投融資發展需求、支持產業併購整合等方面，發揮著不可替代的作用。

構成資本市場價格發現、資源配置和功能發揮的微觀基礎，服務實體經濟和新質生產力是時代賦予證券業的使命。

吳清指出，在新的經濟社會結構變化下，證券公司和投資機構在權益投資、價格發現、風險管理等方面專業優勢明顯，要媒合投資者不同的風險偏好、不同規模、不同期限的多元化需求。