大陸證監會嚴格看待加密資產 吳清強：看不清管不住的堅決不展業

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸證監會主席吳清。 （中新社）
大陸證監會主席吳清。 （中新社）

大陸證監會主席吳清表示，對於加密資產等新業態要深入研判、審慎對待，看不清管不住的堅決不展業，違法違規的堅決不做。

第一財經日報報導，吳清昨（6）日在大陸證券業協會第八次會員大會上指出，行業功能發揮要邁上新台階，要帶頭實踐價值投資理念，強化跨周期、逆周期布局，提升投資穩健性和價值判斷能力。

要發揮好首席經濟學家和行業機構分析研究專長，講好大陸股市敘事，積極營造輿論環境，主動抵制非理性謠言。

吳清指出，要強化重點領域的風險防範，對融資融券、場外衍生品、私募資管等需要重點關注的業務，異地總部子公司等需要重點關注的機構，信用、流動性以及合規性等重點風險，必須瞪大眼睛、做到防患未然；對於加密資產等新業態要深入研判、審慎對待，看不清管不住的堅決不展業，違法違規的堅決不做。

吳清表示，以人工智慧、生物醫藥、綠色能源等為代表的新一代科技革命加速突破，在此過程中，企業創新主體的地位更加凸出。

證券公司連接資本市場和實體企業，具有扎實完備的研究體系、專業化的價值評估和風險定價能力，證券公司在發現企業創新潛力、匹配投融資發展需求、支持產業併購整合等方面，發揮著不可替代的作用。

構成資本市場價格發現、資源配置和功能發揮的微觀基礎，服務實體經濟和新質生產力是時代賦予證券業的使命。

吳清指出，在新的經濟社會結構變化下，證券公司和投資機構在權益投資、價格發現、風險管理等方面專業優勢明顯，要媒合投資者不同的風險偏好、不同規模、不同期限的多元化需求。

風險 實體經濟 資產

延伸閱讀

大陸證監會主席吳清講重話：加密資產看不清管不住 堅決不展業

XG Cocona公開非二元性別「完成切胸手術露疤痕」 勇曝心路歷程：我沒有錯

大立光11月營收月減16% 保守看本季

智邦躋身2,000億俱樂部 前11月營收2,222億 網通廠首家

相關新聞

陸房市補貼大戰年底加碼 部分補助力道高達購房款15%

大陸多地密集加碼購房補貼政策。根據房市調查機構中指研究院統計，今年9月以來就有江蘇常州、湖北武漢、廣西南寧等超過30個城...

大陸證監會嚴格看待加密資產 吳清強：看不清管不住的堅決不展業

大陸證監會主席吳清表示，對於加密資產等新業態要深入研判、審慎對待，看不清管不住的堅決不展業，違法違規的堅決不做。

大陸「十五五」加強貿易三支柱

大陸商務部部長王文濤表示，在「十五五」規劃時期，需要推動貿易創新發展，加強貨物貿易、服務貿易、數字貿易的貿易強國「三大支...

美中視訊通話 拉長合作清單 強調推動經貿關係穩定向好

大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾在5日晚間舉行視訊通話，強調要繼續發揮好中美經貿磋商機制作用，...

大陸三家稀土企業獲出口許可

大陸據報已發放首批稀土通用出口許可證。上海證券報引述知情人士報導，金力永磁、中科三環、寧波韻升已獲得通用出口許可證。

中美貿易形勢緩和 大陸11月外銷有望轉正

中國大陸海關總署8日將發布11月進出口，分析預計，11月伴隨中美貿易形勢緩和，供給擾動消退，觀察外需的航運、貨櫃等高頻數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。