陸房市補貼大戰年底加碼 部分補助力道高達購房款15%

大陸多地密集加碼購房補貼政策。根據房市調查機構中指研究院統計，今年9月以來就有江蘇常州、湖北武漢、廣西南寧等超過30個城市公布購房補貼相關政策，有地方甚至補貼購房款高達15%。

21世紀經濟報導，購房補貼是降低購房門檻，助力啟動市場需求的重要方式，多地在年底前發力購房補貼政策，12月1日起，江蘇常州對住房困難工薪群體購房資助政策進行加碼，將原僅資助購買新房現房的範圍，拓至預售屋、新成房及二手房，補貼力度高達購房款15%，其中新房最高補貼人民幣20萬元（約新台幣88萬元），二手房最高補貼人民幣18萬元（約新台幣80萬元）。

廣西南寧也在12月1日推出階段性購房補貼政策，總額人民幣5,000萬元，補貼涵蓋新婚家庭、多子女家庭、住房「以舊換新」、商辦類房屋購置者四大類人群，每套最高補貼人民幣6萬元。

除了加大補貼力度之外，也有城市對補貼方式進行創新。如9月30日湖北武漢公布的樓市新政中提出，對在指定區域貸款購買首套房的家庭，按照初始貸款金額的1%發放貸款利息補貼，最高不超過人民幣2萬元，分2年等額發放。

也有補貼政策升級的城市，以重慶為例，2024年5月，重慶就曾實施階段性購房補貼政策，其中一項是對住房「以舊換新」進行補貼，透過「換新購」活動在中心城區購買新房，可獲得購房款總額0.5%的補貼。

2025年5月底，重慶加大換房補貼力度，在中心城區購買商品房，且在一年內出售中心城區原有住房的，補貼新購住房總房款的1%。此外，不涉及舊房，凡是在中心城區買140平方米以上商品房的，都可以獲得總房款0.5%的補貼。

58安居客研究院院長張波認為，每年第4季都是房企衝刺年度業績的關鍵時期。包括購房補貼在內，相關政策的支持可以降低購房成本，激發居民購房需求，讓房企加速去化和回籠資金，但購房者的決策會取決於自身真實的居住需求，即使過了補貼有效期，核心城市的優質改善型住房仍具備較強的吸引力。

需要注意的是，各地推出的購房補貼政策多為階段性安排，且相當一部分政策將於今年年底到期。例如杭州多地的「購房+消費券」補貼活動、雲南省購買新房的分檔補貼政策。