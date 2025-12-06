記憶體價格飆升影響個人電腦 傳戴爾將漲20%、聯想也要漲價

AI伺服器記憶體需求飆升，推高了DRAM價格，現在PC和筆電製造商感受到壓力。業界消息人士透露，戴爾預計將至少將價格調漲15%至20%，漲價可能最早於12月中旬生效；聯想已開始通知客戶即將到來的漲價，隨著市場壓力增加，調整預計於2026年初生效。

TrendForce News報導，戴爾電腦（DELL）營運長Jeff Clarke 日前在分析師電話會議上就坦言，從未見過成本漲這麼快，使得成本最終將傳導至終端客戶，不排除部分產品重新定價的可能。業界消息人士透露，戴爾預計12月中以後，產品包括筆電與PC調漲15%到20%，等於一台原本新台幣3萬元筆電，將漲至新台幣3.45萬至3.6萬元，漲幅之大前所未見。

除了戴爾電腦，全球筆電銷售量最大聯想（Lenovo）傳出也公布產品漲價消息。聯想已通知客戶，現行報價與價格不再有效，原因是全球供應鏈吃緊，記憶體成本大幅上升，影響整體硬體價格。企業加速導入人工智慧應用，高效能記憶體需求增加，又推高市場價格。2026 年起將依市場狀況調整價格。聯想建議客戶儘早下單，以確保以現行價格採購，避免因價格調整造成額外成本。

不過，聯想通知函沒有說明產品漲幅。有電腦製造商大吐苦水，9月下旬開始的記憶體漲價潮，性質與2024年6月漲價完全不同。這次漲價潮從第4季開始，電腦用記憶體價格波動幅度變大，幾乎是每十天就翻倍上漲。記憶體和SSD價格都在上漲，製造廠即便願意以新價格下單，仍買不到想要數量。2026年即使是大型公司，也可能只能拿到訂購量一半。

市場研究及調查機構TrendForce 11月報告，記憶體步入強勁上漲周期，導致整機成本上揚，並將迫使終端定價上調，進而衝擊消費市場。2026年筆電市場將面臨挑戰。若以2025年記憶體上漲前的成本結構為基準來觀察，DRAM及NAND Flash合計占筆電整機BOM cost的比重約10到18%。而在如此大幅，還連續數季的價格上漲情況下，預估記憶體占整機BOM cost的比重將進一步擴大至20%以上。

若品牌選擇將成本轉嫁，預估2026年筆電終端售價將普遍上調5到15%，對需求形成實質壓力。其中，入門級筆電市場因為對價格變化高度敏感，預期將出現延後換機或轉向二手市場的情況。至於中價位筆電市場的換機動能則可能顯著放緩，企業與家庭使用者皆傾向延長設備生命周期。