快訊

恐怖畫面曝光！新莊BMW突暴衝連撞數車 險衝進店面駕駛命危

執行副總統交管遭撞重傷 北榮院長曝宜蘭員警現況：仍有一段長路要走

記憶體價格飆升影響個人電腦 傳戴爾將漲20%、聯想也要漲價

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
受到AI 伺服器記憶體需求飆升，推高了DRAM價格，TrendForce News報導，戴爾預計將至少將價格調漲15%至20%，漲價可能最早於12月中旬生效；聯想已開始通知客戶即將到來的漲價，隨著市場壓力增加，調整預計於2026年初生效。圖／路透
受到AI 伺服器記憶體需求飆升，推高了DRAM價格，TrendForce News報導，戴爾預計將至少將價格調漲15%至20%，漲價可能最早於12月中旬生效；聯想已開始通知客戶即將到來的漲價，隨著市場壓力增加，調整預計於2026年初生效。圖／路透

AI伺服器記憶體需求飆升，推高了DRAM價格，現在PC和筆電製造商感受到壓力。業界消息人士透露，戴爾預計將至少將價格調漲15%至20%，漲價可能最早於12月中旬生效；聯想已開始通知客戶即將到來的漲價，隨著市場壓力增加，調整預計於2026年初生效。

TrendForce News報導，戴爾電腦（DELL）營運長Jeff Clarke 日前在分析師電話會議上就坦言，從未見過成本漲這麼快，使得成本最終將傳導至終端客戶，不排除部分產品重新定價的可能。業界消息人士透露，戴爾預計12月中以後，產品包括筆電與PC調漲15%到20%，等於一台原本新台幣3萬元筆電，將漲至新台幣3.45萬至3.6萬元，漲幅之大前所未見。

除了戴爾電腦，全球筆電銷售量最大聯想（Lenovo）傳出也公布產品漲價消息。聯想已通知客戶，現行報價與價格不再有效，原因是全球供應鏈吃緊，記憶體成本大幅上升，影響整體硬體價格。企業加速導入人工智慧應用，高效能記憶體需求增加，又推高市場價格。2026 年起將依市場狀況調整價格。聯想建議客戶儘早下單，以確保以現行價格採購，避免因價格調整造成額外成本。

不過，聯想通知函沒有說明產品漲幅。有電腦製造商大吐苦水，9月下旬開始的記憶體漲價潮，性質與2024年6月漲價完全不同。這次漲價潮從第4季開始，電腦用記憶體價格波動幅度變大，幾乎是每十天就翻倍上漲。記憶體和SSD價格都在上漲，製造廠即便願意以新價格下單，仍買不到想要數量。2026年即使是大型公司，也可能只能拿到訂購量一半。

市場研究及調查機構TrendForce 11月報告，記憶體步入強勁上漲周期，導致整機成本上揚，並將迫使終端定價上調，進而衝擊消費市場。2026年筆電市場將面臨挑戰。若以2025年記憶體上漲前的成本結構為基準來觀察，DRAM及NAND Flash合計占筆電整機BOM cost的比重約10到18%。而在如此大幅，還連續數季的價格上漲情況下，預估記憶體占整機BOM cost的比重將進一步擴大至20%以上。

若品牌選擇將成本轉嫁，預估2026年筆電終端售價將普遍上調5到15%，對需求形成實質壓力。其中，入門級筆電市場因為對價格變化高度敏感，預期將出現延後換機或轉向二手市場的情況。至於中價位筆電市場的換機動能則可能顯著放緩，企業與家庭使用者皆傾向延長設備生命周期。

漲價 客戶

延伸閱讀

記憶體價格飆漲 華邦電11月營收月增4% 攀三年高點

大摩按讚華邦電 列記憶體首選

長江存儲270層技術震撼業界 南韓三星、日本鎧俠坐立難安

收復5日線！外資連兩天大買這檔金融股 記憶體股卻遭大賣

相關新聞

比亞迪大陸銷量下滑 王傳福：未來還有更多重磅技術發布

今年比亞迪大陸市場銷量出現下滑，比亞迪董事長王傳福表示，在電動化上半場，低溫充電速度慢等使用者需求痛點，亟待透過技術突破...

「蘋鏈」消費電子企業 競逐具身智慧賽道

「蘋果供應鏈」的藍思科技、領益智造、長盈精密等多家消費電子企業，利用精密製造優勢推動人形機器人產業規模化。不過，消費電子...

「大陸版輝達」摩爾線程登陸科創板 收盤暴漲425%

12月5日，大陸GPU公司摩爾線程智能科技（北京）股份有限公司正式在上海證券交易所科創板掛牌上市，成為2024年以來科創...

記憶體價格飆升影響個人電腦 傳戴爾將漲20%、聯想也要漲價

AI伺服器記憶體需求飆升，推高了DRAM價格，現在PC和筆電製造商感受到壓力。業界消息人士透露，戴爾預計將至少將價...

吳清講重話：加密資產看不清管不住 堅決不展業

大陸證監會主席吳清6日表示，對於加密資產等新業態要深入研判、審慎對待，看不清管不住的堅決不展業，違法違規的堅決不做。

大陸再發航行警告 渤海黃海部分海域7日起禁航一周

大陸政府繼續發出航行警告，從12月7日開始的一周時間內，渤海海峽黃海北部部分海域將執行軍事任務。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。