「蘋鏈」消費電子企業 競逐具身智慧賽道

「蘋果供應鏈」的藍思科技、領益智造、長盈精密等多家消費電子企業，利用精密製造優勢推動人形機器人產業規模化。不過，消費電子產業鏈公司在切入機器人製造領域時，也面臨多重挑戰。IDC中國研究經理李君蘭認為，機器人產業仍處於早期階段，市場需求尚不明朗；產業鏈前期投入大、回報週期長，易導致產能閒置。

證券日報報導，「領益智造」12月3日在微信公眾號上介紹，年初以來，該公司已完成超5000台人形（具身）機器人硬體/整機組裝服務，涵蓋整機/靈巧手組裝等高精度部件，充電方案，散熱方案，軟質紡織皮膚等關鍵模組，並與國內外多家龍頭企業建立長期合作關係。

領益智造機器人業務持續提速。10月該公司與北京人形機器人創新中心簽訂框架協議，雙方圍繞建設大陸領先的人形機器人中試基地展開合作。中試基地將通過年產5000台套的驗證能力，打通從實驗室樣機到規模量產的產業堵點，加速具身智慧技術商業化進程，並逐漸形成規劃年產50萬台的人形機器人超級工廠。

領益智造相關負責人表示，憑藉在消費電子領域積累的精密製造經驗，切入機器人賽道具備天然優勢。

藍思科技與越疆於11月4日簽署深度戰略合作協議。根據協議，藍思科技將在2025年向越疆採購1000台具身智慧型機器人；同時越疆向藍思科技下達10000台四足機器狗整機組裝訂單。

除整機組裝之外，藍思科技還將成為越疆主要部件供應商，涵蓋關節電機、結構件及其他核心部件的開發、量產與供應，形成「研發—製造—供應」閉環。越疆將入駐由藍思科技主導的湖南省具身智慧創新中心，透過真機資料訓練加速技術反覆運算，共同參與標準制定和成果轉化。

藍思科技董事長周群飛表示，公司不做「單點創新」，而是聚焦「材料+工藝+設備」的系統性突破：從消費電子的UTG玻璃和3D玻璃，到液態金屬和鈦合金精密加工；從AI硬體的光波導鏡片、功能模組，到機器人頭部和關節模組，再到玻璃硬碟和玻璃基板等，已實現AI端側核心領域的技術全覆蓋。

長盈精密則選擇在核心精密零部件上發力。今年上半年，公司海外人形機器人零件實現營收超過人民幣3,500萬元。目前長盈精密已具備為國內外人形機器人客戶開發多種材料零件的能力，涵蓋鋁合金、鎂合金、鈦合金等金屬材料，PEEK、IGUS等工程塑料，以及橡膠、矽膠、尼龍、纖維織布等。

深度科技研究院院長張孝榮指出，機器人正處於從實驗室走向大規模量產的關鍵時期，製造環節的成熟度決定了商業化的速度。消費電子企業將此前積累的精密製造工藝和高效交付體系遷移過來，不僅解決了工程化難題，還能推動量產落地。