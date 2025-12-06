謝鋒：中美工商界應支持政府 發揮經貿磋商機制作用

大陸駐美大使謝鋒4日在華盛頓出席一場中美經貿合作論壇時表示，對話不一定能解決所有問題，但不對話一定解決不了任何問題。中美兩國工商界應支持兩國政府及社會各界多走動、多來往，進一步發揮中美經貿磋商機制作用，希望中美工商界「堅持擴大對話清單、持續拉長合作清單、不斷壓縮問題清單」。

大陸駐美國大使官網發布，謝鋒指出，中美經貿合作存在分歧十分正常，關鍵是要在尊重事實的基礎上以建設性方式處理。

謝鋒還提到，2026年11月，大陸將在廣東省深圳市第三次舉辦APEC領導人非正式會議。習近平主席在今年APEC會議上指出，要堅守APEC促進經濟增長、增進人民福祉的初衷，堅持在開放發展中分享機遇、實現共贏，推進普惠包容的經濟全球化，構建亞太共同體。

相信當APEC遇見一個持續開放、發展的大陸，亞太必將迎來更持久的活力與繁榮。2026年12月，美國也將主辦G20會議。因此明年是APEC的中國年和G20的美國年。這兩項重大活動將為中美工商界提供前所未有的合作機遇。對于中美工商界如何抓住機遇，建議大家聚焦三份清單。

一是堅持擴大對話清單。對話不一定能解決所有問題，但不對話一定解決不了任何問題。兩國工商界應支持兩國政府及社會各界多走動、多來往，進一步發揮中美經貿磋商機制作用。美國企業參展進博會面積連續7年保持第一，參展鏈博會數量連續兩年居首，都說明了這些平台的重要性，希望美國工商界繼續用好用足。

二是持續拉長合作清單。大陸將在新能源、新材料、航空航太、低空經濟等戰略性新興產業群催生兆級甚至更大規模市場，增值電信、生物技術、外商獨資醫院等服務業也將擴大開放試點。中美工商界可在這些領域深挖合作潛力，促成更多務實合作項目。美國政府應為中國企業在美投資運營提供公平、公正、非歧視性的環境。

三是不斷壓縮問題清單。中美經貿合作存在分歧十分正常，關鍵是要在尊重事實的基礎上採取建設性方式處理。所謂大陸「偷竊」智慧財產權是無端抹黑，所謂新疆存在「強迫勞動」是彌天大謊，把經貿問題泛安全化更是損人害己。希望美國工商界發揮建設性作用，敦促美國一些政客停止往大陸身上潑髒水、扣帽子，為中美經貿關係注入正能量而非製造新的干擾。