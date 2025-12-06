「十五五」要怎麼做？大陸商務部長王文濤 要強化貿易強國三大支柱

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸商務部部長王文濤。大陸國新辦網站
大陸商務部部長王文濤表示，在「十五五」規劃時期，需要推動貿易創新發展，加強貨物貿易、服務貿易、數字貿易的貿易強國「三大支柱」，包括拓展中間品貿易、綠色貿易，推動市場多元化和內外貿一體化；完善跨境服務貿易負面清單管理制度；有序擴大數字領域開放；支持跨境電商等新業態新模式發展。

新華社報導，王文濤指出將推動進出口平衡發展，加大力度擴大進口，打造「出口中國」品牌；同時也要拓展雙向投資合作空間，在吸收外資方面，擦亮「投資中國」品牌，塑造吸引外資新優勢，落實好「准入又准營」，營造透明、穩定、可預期的制度環境。此外，將有效實施對外投資管理，健全海外綜合服務體系，引導產供鏈合理有序跨境布局，促進貿易投資一體化，拓展境外經貿合作多元平台功能。

王文濤提到，下一步大力提振消費的著力點，要推動商品消費擴容升級，加大直達消費者的普惠政策力度，持續辦好「精品消費月」等促消費活動；促進大宗耐用商品消費，擴大汽車消費，促進家電更新消費，培育壯大升級類商品消費，釋放綠色、智能等消費潛力，支持特色商品消費，促進國貨「潮品」，推動「人工智能+消費」等。

王文濤也表示，要積極擴大服務消費，堅持「對外開放、對內放開」，以放寬准入、業態融合為重點擴大服務消費，實施好已公布的政策措施，推動制訂公布促進鐵路與旅遊融合發展等政策文件。此外，也將大力培育服務消費新增長點，例如旅居、郵輪遊艇、體育賽事等領域，推動先行先試，培育優質品牌，清理限制性措施等。

