任正非：算力過剩時代將到來！華為重視AI 但目前通訊技術更重要

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
華為總裁任正非表示，華為重視AI，但當下CT（通訊技術）更重要。（美聯社）
華為總裁任正非說，華為重視AI，但當下CT（通訊技術）更重要，就是無線電、光通訊、核心網、數據通訊等。有人擔心算力不夠，任正非卻覺得「以後是算力過剩的，不是想像的算力不足」。

澎湃新聞報導，任正非在11月14日出席國際大學生程式設計競賽（ICPC）座談會時提到，AI在華為公司地位是重要的，但當前最重要的是CT，就是無線電、光通訊、核心網、數據通訊，因為將來AI的感知與控制，要把數據傳到幾千公里外，必須要有一個先進的網路，AI要真正產生出價值，需要全社會的協作，發揮各自的優勢。

ICPC是世界上規模最大、水準最高的國際大學生程式設計競賽之一，全球100多個國家的兩千餘所大專院校近五萬名大學生參賽。上述座談內容12月5日在ICPC官網發布。

談及當下火熱的AI，任正非觀點很明確：別盯著「發明」，要盯著「應用」。他表示，華為研究「著眼在未來3-5年」，要把大模型用在高爐裡，通過數據算出爐溫，提前兩小時預判鐵水矽含量。還可用在礦山裡，讓礦工在地面操作機械，避開瓦斯和塌方。此外，要用在醫院裡，瑞金醫院的病理模型、中山醫科大學的眼科遠端診斷，都是現成例子。

對於通用AI，任正非認為，中美追求方向有所不同，美國在探索通用人工智慧AGI和超級人工智慧ASI，「解決人是什麼、人類社會的未來是什麼」；中國則是研究解決怎麼做事，創造更多的價值，解決發展問題，例如城市安全、公共教育衛生進步、礦山生產無人化等。

對於美國制裁華為一事，任正非指出，美國只是制裁華為，中國大多數公司沒有被制裁，還是可以用美國的技術、工具、生態、儀器儀表、晶片、流片（設計定案）的，這對中國的產業發展是有好處的，「我們也渴望全球化，能享受站在巨人肩膀上」。

他說，華為的自力更生是被逼無奈的，全要靠自己，是不敵全球化的，華為在許多方面落後大陸國內企業使用的晶片至少一代。

任正非表示，建數千、數百個大模型均是正確的探索，現在大模型需要多少晶片，晶片集群如何連接。是一種線性技術推演，是一定能實現的算力假設，「但需求在那裡？我們還沒有能力很好的預測和推演，需求是不是一種線性結構，萬一是非線性的呢？因此，算力過剩的時代一定會到來」。

任正非續指，從事模型的人不要擔心，「模型面向千行百業的應用訓練和推理，將來能不能產生商業應用，又是另外一些人來做，就是行業應用工程師」。

