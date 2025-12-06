陸版輝達 摩爾IPO首日飆漲

大陸「國產通用GPU第一股」摩爾線程昨（5）日登陸上交所科創板，首日掛牌受到市場熱炒，收盤價人民幣600.5元，較114.28元的發行價高出425%，總市值衝上人民幣2,822億元。若投資者中籤（科創板一籤為500股），按盤中最高價每股人民幣688元計算，單籤收益超過人民幣28萬元（約新台幣125萬元）。

公告顯示，摩爾線程上市募集資金將應用於新一代自主可控AI訓推一體晶片研發項目、新一代自主可控圖形晶片研發項目、新一代自主可控AI SoC晶片研發項目及補充流動資金。

摩爾線程內部人士表示，本次上市對大陸國產高端GPU的自主發展之路而言，也是一段具有象徵意義的新起點。

摩爾線程已成功量產多款AI晶片，迭代四代GPU架構和智能SoC產品，實現從晶片、計算卡到智算集群的多元布局，覆蓋人工智慧、科學計算與圖形渲染等完整的計算加速產品矩陣，全面支持「雲-邊-端」全場景。

由於摩爾線程的創辦人、董事長張建中曾任輝達中國區總經理，高管團隊很多也來自輝達，加上技術路徑和輝達一樣都是做全功能GPU（通用GPU），因此外界也會稱其為「中國版輝達」。