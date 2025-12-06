陸版輝達 摩爾IPO首日飆漲

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸「國產通用GPU第一股」摩爾線程昨（5）日登陸上交所科創板，首日掛牌受到市場熱炒，收盤價人民幣600.5元，較114.28元的發行價高出425%，總市值衝上人民幣2,822億元。若投資者中籤（科創板一籤為500股），按盤中最高價每股人民幣688元計算，單籤收益超過人民幣28萬元（約新台幣125萬元）。

公告顯示，摩爾線程上市募集資金將應用於新一代自主可控AI訓推一體晶片研發項目、新一代自主可控圖形晶片研發項目、新一代自主可控AI SoC晶片研發項目及補充流動資金。

摩爾線程內部人士表示，本次上市對大陸國產高端GPU的自主發展之路而言，也是一段具有象徵意義的新起點。

摩爾線程已成功量產多款AI晶片，迭代四代GPU架構和智能SoC產品，實現從晶片、計算卡到智算集群的多元布局，覆蓋人工智慧、科學計算與圖形渲染等完整的計算加速產品矩陣，全面支持「雲-邊-端」全場景。

由於摩爾線程的創辦人、董事長張建中曾任輝達中國區總經理，高管團隊很多也來自輝達，加上技術路徑和輝達一樣都是做全功能GPU（通用GPU），因此外界也會稱其為「中國版輝達」。

人民幣 成功 總經

延伸閱讀

「大陸版輝達」摩爾線程登陸科創板 收盤暴漲425%

還有挑戰？輝達簽約前先完成這幾件事 蔣萬安透露：黃仁勳會來尾牙

估農曆春節前簽約輝達 蔣萬安：黃仁勳有望參與

輝達腹背受敵、中國AI崛起...00887、00877受益？專家：別只看到「漲」

相關新聞

華為任正非：華為重視AI 但當下更重視CT

華為總裁任正非說，華為重視AI，但當下CT（通訊技術）更重要，就是無線電、光通訊、核心網、資料通訊等，因為將來AI的感知...

任正非：算力過剩時代將到來！華為重視AI 但目前通訊技術更重要

華為總裁任正非說，華為重視AI，但當下CT（通訊技術）更重要，就是無線電、光通訊、核心網、數據通訊等。有人擔心算力不夠，...

「大陸版輝達」摩爾線程登陸科創板 收盤暴漲425%

12月5日，大陸GPU公司摩爾線程智能科技（北京）股份有限公司正式在上海證券交易所科創板掛牌上市，成為2024年以來科創...

陸地方政府舉債 轉向「影子銀行」

大陸對地方政府舉債的治理整頓，迫使部分最富裕省份的國有實體也不得不轉向俗稱「影子銀行」的非銀行機構尋求高成本融資，這些非...

長江存儲270層技術震撼業界 南韓三星、日本鎧俠坐立難安

大陸在記憶體領域正展現出強勁的發展勢頭，長江存儲新型記憶體堆疊層數達270層，接近三星電子水準，這項技術突破讓競爭對手驚...

陸版輝達 摩爾IPO首日飆漲

大陸「國產通用GPU第一股」摩爾線程昨（5）日登陸上交所科創板，首日掛牌受到市場熱炒，收盤價人民幣600.5元，較114...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。