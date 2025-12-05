長江存儲270層技術震撼業界 南韓三星、日本鎧俠坐立難安

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
長江存儲新型記憶體堆疊層數約達270層，接近三星電子水準，這項技術突破讓競爭對手驚嘆「沒想到技術水平提高到這種程度」。澎湃新聞

大陸在記憶體領域正展現出強勁的發展勢頭，長江存儲新型記憶體堆疊層數達270層，接近三星電子水準，這項技術突破讓競爭對手驚嘆「沒想到技術水平提高到這種程度」，也讓南韓三星、日本鎧俠坐立難安。

日經中文網報導，在中美對立的大背景下，長江存儲借助大陸政府鼓勵使用國產半導體的優惠政策，迅速提昇技術實力，NAND銷售市占首次超過全球10%。

根據Counterpoint數據，長江存儲今年首季在全球NAND出貨量中所佔市占首次達到10%，第3季年增率更成長4個百分點至13%，直逼世界第4的美國美光科技。

以大陸品牌的筆電和智慧手機為中心，長江存儲產品獲採用數量不斷增加，全年市占率可望超過一成。儘管目前銷售額僅佔全球8%。

長江存儲目標是在2026年底前獲得15%的銷售市占，推動武漢周邊工廠投資，完成後將佔全球供應量2成左右，超過日本鎧俠，直逼南韓SK海力士。

在DRAM領域，長鑫存儲今年第3季市占率8%，居世界第4位，較2024年同期提升2個百分點，在大陸擁有約40%市占率，但在高頻寬記憶體（HBM）技術方面落後5年。

大陸記憶體企業在價格上優勢明顯，NAND比其他國家生產的便宜一到兩成左右，但由於美國在2022年將長江儲存列為限制對象，日本企業也因擔憂未積極採用。

但大陸在其他領域憑藉價格競爭力獲得海外市場。國際半導體產業協會分析指出，即使受到美國限制，大陸廠商良品率仍在增加。若價差持續，採用大陸記憶體恐成必然趨勢。

此外，南韓記憶體晶片廠商雖在HBM市場佔優，但原料與設備依賴海外，且缺乏混合鍵結核心專利，面臨專利訴訟風險，而大陸相關專利快速成長，三星已跟長江存儲簽署相關專利授權協議。

