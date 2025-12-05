快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
華為公司三年前申請的一項專利，據悉不需極紫外光（EUV）微影設備，就可達到相當於2奈米製程的技術水準，引發業界高度關注。路透
南華早報報導，華為公司三年前申請的一項專利，不需極紫外光（EUV）微影設備，就可達到相當於2奈米製程的技術水準，使外界對該廠在先進晶片領域可能取得突破的揣測升溫，也意味華為可能找到因應美國制裁的破口。

華為正在申請一項透過深紫外光（DUV）設備支援「金屬間距小於21奈米」的金屬整合技術，該技術是製造2奈米等級晶片的必要條件，也提供了一條利用較舊的DUV技術支援2奈米製程的技術路徑，繞過美國對中國大陸取得艾司摩爾（ASML）最先進EUV設備的封鎖。

華為目前使用類似自對準四重圖案化（SAQP），利用高階的間隙壁圖案化（spacer-defined patterning）的方案，輔以雙重硬遮罩材料，以打造兩組交織的金屬線，降低對超緊密微影疊對的依賴。

一名中國資深業界人士表示，14奈米邏輯晶片若能結合先進記憶體與新型架構，效能可望媲美輝達（Nvidia）的4奈米晶片。這項專利也因為可能突破關鍵技術門檻，創造出追上台積電（TSMC）2奈米製程的可能性，引起業界關注。

中國國家知識產權局年初公布的專利文件顯示，華為最初於2022年6月提出這項專利申請，目前仍待審查，也沒有證據顯示該技術已落地。此外，仍有待觀察的是，這種步驟遠多於EUV微影技術的方法是否可行，並能在量產中達到具商業可行性的良率。

奈米 專利 製程 華為 晶片

相關新聞

華為任正非：華為重視AI 但當下更重視CT

華為總裁任正非說，華為重視AI，但當下CT（通訊技術）更重要，就是無線電、光通訊、核心網、資料通訊等，因為將來AI的感知...

「大陸版輝達」摩爾線程登陸科創板 收盤暴漲425%

12月5日，大陸GPU公司摩爾線程智能科技（北京）股份有限公司正式在上海證券交易所科創板掛牌上市，成為2024年以來科創...

不靠EUV也能做2奈米晶片 華為這項專利有望突破關鍵技術門檻

南華早報報導，華為公司三年前申請的一項專利，不需極紫外光（EUV）微影設備，就可達到相當於2奈米製程的技術水準，使外界對...

陸媒：今年經小三通在廈門口岸出入境台胞達118萬人次 創歷史新高

大陸官媒披露，今年截至12月5日，金廈小三通客運航線出入境廈門的台胞人次高達118萬，已創歷史新高。

中生育津貼成企業提款機…國家醫保曝這家公司就詐領220萬

中國政府近年下重本催生，拚生育率，多地祭出「真金白銀」鼓勵生娃，卻有不法份子將黑手伸向生育保險基金，甚至已形成產業鏈。據...

接地氣？在作秀？劉強東身家百億 爸媽卻在京東食堂做飯

京東集團創始人劉強東身家人民幣百億（約14億美元），近日有網友拍到劉強東父母在京東食堂為員工做飯。照片顯示，二老衣著樸素...

