陸媒：今年經小三通在廈門口岸出入境台胞達118萬人次 創歷史新高

大陸官媒披露，今年截至12月5日，金廈小三通客運航線出入境廈門的台胞人次高達118萬，已創歷史新高。

據中新社援引廈門邊檢總站高崎邊檢站統計，截至12月5日，今年以來廈門口岸出入境台胞已逾150萬人次，同比增長超過15%。

其中，廈門與金門「小三通」客運航線出入境台胞超過了118萬人次，不僅超過去年全年總量，也創歷史新高。

此外，自11月5日廈門高崎國際機場、五通客運碼頭開啟智慧快捷通道一個月以來，使用智慧快捷通道「刷臉」通關的旅客也已經超過2.5萬人次，單日「刷臉」通關旅客量最高逾1,300人次。累計已超過50萬人次台胞使用口岸普通刷證和智慧「刷臉」通關。

稍早在12月2日於大陸福建省政府新聞辦舉行的「中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」系列新聞發布會（第七場）上，陸方還正式發布廈門小三通的「退票險」。