中央社／ 台北5日電
華為創辦人任正非。美聯社資料照
華為創辦人任正非在一場座談會上表示，美國制裁華為，不過中國大多數其他公司未受波及；華為也渴望站在巨人肩膀上，自力更生是迫於無奈，「全要靠自己，是不敵全球化的」。

國際大學生程式設計競賽（ICPC）北京總部官網5日釋出任正非日前與ICPC主席、教練及獲獎選手在華為上海練秋湖研發中心貝殼圖書館座談內容，ICPC為國際大學生程式設計競賽，賽事包括各大洲區域賽、全球總決賽兩個階段。

任正非在座談會上被問及中國、華為如何吸引、爭奪全球人才？他直言，美國土壤適合種莊稼，大量人才到美國成長是好事情、不是壞事情，中國也有很多青年赴美，在美國生根發芽，參與創造新的科技文明，有益世界也有益中國。

他提到，全世界的人才到美國創造技術文明，這是有益於世界進步的。美國創造科技文明，從中獲利賺錢的同時，也在促進產業不斷地進步，「如果沒有歐洲的文明，我們怎麼可能有汽車、火車、輪船」。

任正非提到華為自力更生難敵全球化速度。

他說，美國制裁華為，中國大多數其他公司沒有被制裁，還是可以用美國技術、工具、晶片等，這有益於中國產業發展，「我們也渴望全球化，能享受站在巨人肩膀上，我們的自力更生是被逼無奈的」、「全要靠自己，是不敵全球化的，我們在許多方面落後國內企業使用的晶片至少一代」。

他提到，中國相對於美國較落後，更需要崛起、吸收人才，目前中國也有適合的土壤與機會提供人才前來，不過追趕美國的速度確實還是較慢。華為做為一家公司，容納不下太多人，養不活的話，說不定得裁員，「天才需要一個平台，當然新加坡的飯跟我們的飯差不多」。

任正非強調，從現在各種情況來看，中國需要更加開放，向世界文明國家學習優點，不能閉關自守。改革開放使中國富起來；不過富成什麼樣子呢？現在還不夠，中國的富需要品質，如果產品走出國門品質不夠好，中國就沒有國際市場，發展也會受阻。

美國 大學生 華為 任正非

任正非:華為科技發展靠自己「難敵全球化速度」

