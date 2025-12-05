快訊

台灣寶可夢中心開賣26款新品！超Q樹才怪「醜毛衣」、耶誕玩雪皮卡丘開搶

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

「斷食善終」有爭議！恐危害障礙者生命自主權

聽新聞
0:00 / 0:00

歷時25小時30分！大陸與阿根廷首班直航飛機抵達布宜諾斯艾利斯

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
上海飛布宜諾斯艾利斯航線由中國東方航空執飛。（圖／取自央視新聞）
上海飛布宜諾斯艾利斯航線由中國東方航空執飛。（圖／取自央視新聞）

上海出發的大陸與阿根廷的首條直航航線已經開通，中國東方航空公司MU745航班4日抵達阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的埃塞薩國際機場，緩緩穿過象徵民航最高禮儀的「水門」，標誌航線開通。

據新華社，該航班於北京時間4日淩晨從上海浦東國際機場起飛，在紐西蘭奧克蘭經停兩小時，最後抵達布宜諾斯艾利斯，歷時約25小時30分。

新航線採用經停奧克蘭前往阿根廷的「南向通道」，優化了以往需經歐洲或北美轉機的「北向航路」，行程總計2萬多公里，刷新了全球最長單程航線紀錄。目前，該航線計畫每週兩班往返，週一、週四從上海出發，週二、週五從布宜諾斯艾利斯返回。

另外新聞晨報、環球網等報導，該航線的執飛機型為波音777-300ER，經濟艙價格人民幣8,400元左右起（約合台幣3萬7,230元），公務艙4萬2,000元左右起（約合台幣18萬6,130元）。

由於超長的航線距離以及飛機性能的限制，目前中國大陸至南美洲基本無法實現直飛，必須選擇中途經停。該航線也是全球首條連接「對蹠點」城市間的商業航線。「對蹠點」即地球同一直徑的兩端點。全世界僅有少數城市能幸運地擁有陸上對蹠點。相距約兩萬公里的中國上海與阿根廷首都布宜諾賽勒斯正是其中之一。

此外，而東航在該航線還成功申請到「第五航權」，允許航班在經停奧克蘭時上下客貨。這將為三國的高附加值農產品以及精密儀器等特色貿易提供更優的物流選擇。在新航線開通的同時，東航物流旗下東航冷鏈同步開通阿根廷至大陸的生鮮直送新通道，回程航班將通過客機腹艙將2.1噸阿根廷櫻桃和10.5噸冰鮮智利鮭魚帶回大陸。

大陸飛往阿根廷的直航航班，由上海經停奧克蘭再抵達布宜諾斯艾利斯。（圖／取自新聞晨報）
大陸飛往阿根廷的直航航班，由上海經停奧克蘭再抵達布宜諾斯艾利斯。（圖／取自新聞晨報）

航線 阿根廷 上海

延伸閱讀

最長單程航線 東航起飛

中日僵局持續⋯傳已有日企考慮縮減大陸業務 陸商務部：日方責任

從中國上海到阿根廷、航程2萬公里 全球最長單程航線今天通航

殺害2子女藏屍行李箱逃韓國 紐西蘭母親被判終身監禁

相關新聞

號稱「中國版輝達」！摩爾線程上市 開盤股價暴漲468%

有「中國版英偉達（輝達）」、「中國國產GPU第一股」之稱的摩爾線程今天上市，股價暴漲468.78%，成為今年內最賺錢新股...

歷時25小時30分！大陸與阿根廷首班直航飛機抵達布宜諾斯艾利斯

由上海出發的大陸與阿根廷的首條直航航線已經開通，中國東方航空公司MU745航班4日抵達阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的埃塞薩國...

福州港對台通貨量 首破千萬噸

根據大陸福建省福州港口發展中心統計，今年前10個月，福州港對台貨物吞吐量首次突破千萬噸大關，達1096萬噸，年增45%；...

最長單程航線 東航起飛

中國東方航空「國博號」主題彩繪機執行MU745航班4日搭載282名旅客從上海浦東國際機場起飛，在經停紐西蘭奧克蘭後，飛赴...

廣州至澳洲 南航達爾文航線開通

中國南方航空公司3日晚開通廣州至澳洲達爾文的直飛航線。一個旅遊團當晚從廣州白雲國際機場乘坐該航線首飛航班。 　　

今年前10月 改造老舊小區2.5萬個

中國住房和城鄉建設部4日發布的數據顯示，今年前10個月，大陸全國新開工改造城鎮老舊小區2.51萬個。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。