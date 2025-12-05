戰略瘦身一波波 阿里土耳其外賣股權 賣給 Uber

大陸科技巨頭阿里巴巴出售土耳其Trendyol GO 85%股權予美國叫車平台Uber，獲利人民幣60億元（約新台幣267億元 ），為其近年推進戰略「瘦身」決心。專家指出，隨阿里確立AI驅動、公有雲優先戰略，海外即時配送被劃為非核心業務，處置資產有助集中資源投入主戰場。

科創板日報報導，阿里巴巴昨（4）日公布2026財務年度中期報告，顯示今年5月與Uber訂立協議，以約7億美元（約台幣219億元）出售Trendyol GO 85%股權，產生人民幣60億元獲利，已計入今年上半年投資淨收益，交易於截至9月底的六個月內完成。

Trendyol GO為土耳其電商Trendyol旗下即時配送品牌，由阿里旗下Trendyol全資持有，主打食品、生鮮分鐘級配送，2024年訂單突破2億筆、交易額達20億美元。大陸零售專家張偉榮稱，阿里仍保留15%股權，「變現＋留權」有助維繫其在當地電商生態的連結。

出售Trendyol GO是阿里重構戰略一環。阿里已出售銀泰百貨、高鑫零售，並減持美凱龍、嗶哩嗶哩等，逐步淡出與電商、雲＋AI主線相關度較弱領域。