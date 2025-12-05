快訊

戰略瘦身一波波 阿里土耳其外賣股權 賣給 Uber

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸科技巨頭阿里巴巴出售土耳其Trendyol GO 85%股權予美國叫車平台Uber，獲利人民幣60億元（約新台幣267億元 ），為其近年推進戰略「瘦身」決心。專家指出，隨阿里確立AI驅動、公有雲優先戰略，海外即時配送被劃為非核心業務，處置資產有助集中資源投入主戰場。

科創板日報報導，阿里巴巴昨（4）日公布2026財務年度中期報告，顯示今年5月與Uber訂立協議，以約7億美元（約台幣219億元）出售Trendyol GO 85%股權，產生人民幣60億元獲利，已計入今年上半年投資淨收益，交易於截至9月底的六個月內完成。

Trendyol GO為土耳其電商Trendyol旗下即時配送品牌，由阿里旗下Trendyol全資持有，主打食品、生鮮分鐘級配送，2024年訂單突破2億筆、交易額達20億美元。大陸零售專家張偉榮稱，阿里仍保留15%股權，「變現＋留權」有助維繫其在當地電商生態的連結。

出售Trendyol GO是阿里重構戰略一環。阿里已出售銀泰百貨、高鑫零售，並減持美凱龍、嗶哩嗶哩等，逐步淡出與電商、雲＋AI主線相關度較弱領域。

電商 戰略 台幣

相關新聞

福州港對台通貨量 首破千萬噸

根據大陸福建省福州港口發展中心統計，今年前10個月，福州港對台貨物吞吐量首次突破千萬噸大關，達1096萬噸，年增45%；...

最長單程航線 東航起飛

中國東方航空「國博號」主題彩繪機執行MU745航班4日搭載282名旅客從上海浦東國際機場起飛，在經停紐西蘭奧克蘭後，飛赴...

廣州至澳洲 南航達爾文航線開通

中國南方航空公司3日晚開通廣州至澳洲達爾文的直飛航線。一個旅遊團當晚從廣州白雲國際機場乘坐該航線首飛航班。 　　

今年前10月 改造老舊小區2.5萬個

中國住房和城鄉建設部4日發布的數據顯示，今年前10個月，大陸全國新開工改造城鎮老舊小區2.51萬個。

寒武紀 AI 晶片產量 拚提高兩倍

大陸AI晶片巨頭寒武紀，計劃在2026年將AI晶片產量提高兩倍以上，目的是要從競爭對手華為手中奪取大陸的市占率，並填補輝...

