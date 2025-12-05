海基會助力台商布局 呼籲提升在陸風險意識
海基會今天舉行「台商財經法律顧問會議」。與會專家學者建議，在陸投資要審慎評估生產配置與市場分散，政治風險、稅務規範等環境變化對於台商影響加大，企業必須在法務投入更多成本。
海峽交流基金會（海基會）4日晚透過新聞稿表示，台商財經法律顧問會議4日召開，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉擔任會議主持人，計有20多名財經、法律顧問與會。
資策會數位轉型研究院金融科技中心副主任李震華於會上表示，穩定幣具備交易成本低、跨境結算快速等優勢，不過穩定幣涉及儲備透明度、流動性風險、各國監管差異等問題，台商必須注意合規、風險控管與資安等條件。
海基會顧問、淡江大學經濟學系教授蔡明芳指出，中國大陸政府正加強資本管制與人民幣跨境管理，台商在資金調度上，面臨更多不確定性等風險。
海基會顧問、中華經濟研究院助研究員王國臣提到，中國大陸經濟衰退，台商必須更加注意投資安全、政治風險與市場多元布局。
專家學者提醒，穩定幣不是中國大陸合法金融資產。
專家學者建議，台商在陸投資必須審慎評估生產配置與市場分散風險，積極應對各國對於產品「自製率」要求提高的趨勢；中國大陸政治風險與反壟斷、稅務規範等制度變化對台商影響逐步加大，企業在法律遵循上需要投入更多成本。
羅文嘉總結提到，在金融工具革新與國際政經局勢加速變動下，台商唯有提升風險意識、強化資金韌性，才能在不確定環境保有競爭優勢。海基會將持續整合跨領域專業力量，協助台商穩健發展。
