快訊

北市嚴重車禍！公車追撞前車4人受傷 女騎士右小腿重創恐截肢

自由台灣封鎖小紅書平台 一路退回戒嚴年代

明明睡了一整晚…早上卻總是昏沉倦怠？ 恐是早餐吃錯了

海基會助力台商布局 呼籲提升在陸風險意識

中央社／ 台北4日電

海基會今天舉行「台商財經法律顧問會議」。與會專家學者建議，在陸投資要審慎評估生產配置與市場分散，政治風險、稅務規範等環境變化對於台商影響加大，企業必須在法務投入更多成本。

海峽交流基金會（海基會）4日晚透過新聞稿表示，台商財經法律顧問會議4日召開，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉擔任會議主持人，計有20多名財經、法律顧問與會。

資策會數位轉型研究院金融科技中心副主任李震華於會上表示，穩定幣具備交易成本低、跨境結算快速等優勢，不過穩定幣涉及儲備透明度、流動性風險、各國監管差異等問題，台商必須注意合規、風險控管與資安等條件。

海基會顧問、淡江大學經濟學系教授蔡明芳指出，中國大陸政府正加強資本管制與人民幣跨境管理，台商在資金調度上，面臨更多不確定性等風險。

海基會顧問、中華經濟研究院助研究員王國臣提到，中國大陸經濟衰退，台商必須更加注意投資安全、政治風險與市場多元布局。

專家學者提醒，穩定幣不是中國大陸合法金融資產。

專家學者建議，台商在陸投資必須審慎評估生產配置與市場分散風險，積極應對各國對於產品「自製率」要求提高的趨勢；中國大陸政治風險與反壟斷、稅務規範等制度變化對台商影響逐步加大，企業在法律遵循上需要投入更多成本。

羅文嘉總結提到，在金融工具革新與國際政經局勢加速變動下，台商唯有提升風險意識、強化資金韌性，才能在不確定環境保有競爭優勢。海基會將持續整合跨領域專業力量，協助台商穩健發展。

台商 流動性風險 海基會

延伸閱讀

吳豊山、羅文嘉將赴新加坡出席活動？海基會：仍在協調中

助攻台商布局 海基會將赴星國與會亞總會議

回應「2027武統」議題 羅文嘉：台灣要有自我防衛的決心

陸配若「六改四」會讓依親者影響健保？海基會：每年依親名額未變

相關新聞

福州港對台通貨量 首破千萬噸

根據大陸福建省福州港口發展中心統計，今年前10個月，福州港對台貨物吞吐量首次突破千萬噸大關，達1096萬噸，年增45%；...

最長單程航線 東航起飛

中國東方航空「國博號」主題彩繪機執行MU745航班4日搭載282名旅客從上海浦東國際機場起飛，在經停紐西蘭奧克蘭後，飛赴...

廣州至澳洲 南航達爾文航線開通

中國南方航空公司3日晚開通廣州至澳洲達爾文的直飛航線。一個旅遊團當晚從廣州白雲國際機場乘坐該航線首飛航班。 　　

今年前10月 改造老舊小區2.5萬個

中國住房和城鄉建設部4日發布的數據顯示，今年前10個月，大陸全國新開工改造城鎮老舊小區2.51萬個。

戰略瘦身一波波 阿里土耳其外賣股權 賣給 Uber

大陸科技巨頭阿里巴巴出售土耳其Trendyol GO 85%股權予美國叫車平台Uber，獲利人民幣60億元（約新台幣26...

寒武紀 AI 晶片產量 拚提高兩倍

大陸AI晶片巨頭寒武紀，計劃在2026年將AI晶片產量提高兩倍以上，目的是要從競爭對手華為手中奪取大陸的市占率，並填補輝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。