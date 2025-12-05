今年前10月 改造老舊小區2.5萬個

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國住房和城鄉建設部4日發布的數據顯示，今年前10個月，大陸全國新開工改造城鎮老舊小區2.51萬個。

中新社報導，2025年的改造計畫2.5萬個老舊小區已提前完成。分地區看，今年前10個月，河北、內蒙古、遼寧、吉林、上海、江蘇、安徽等16個地區已完成年度城鎮老舊小區改造計畫。　

住建部此前透露，2019年至2024年，全國累計開工改造老舊小區28萬個，惠及居民4800萬戶、超過1.2億人，共改造提升各類老化管線36萬公里，增設停車位387萬個，建設養老、托育等各類社區服務設施7.8萬個。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳今年5月印發的關於持續推進城市更新行動的意見中，將「推進城鎮老舊小區整治改造」列為主要任務之一。住建部副部長秦海翔此前表示，住建部將在完成「十四五」城鎮老舊小區改造任務的基礎上，繼續深入推進這項工作，重點做好小區內老化管線改造，消除安全隱患。

今年前10月 改造老舊小區2.5萬個

