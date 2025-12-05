廣州至澳洲 南航達爾文航線開通

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國南方航空公司3日晚開通廣州澳洲達爾文的直飛航線。一個旅遊團當晚從廣州白雲國際機場乘坐該航線首飛航班。 　　

中新社報導，該航線採用波音737客機機型執飛，計畫每周執飛三班（周三、五、日），從廣州前往達爾文的飛行時間約6小時30分，是從廣州前往澳洲飛行時間最短的航線。澳洲旅遊局大中華區總經理韓彬表示，中國是澳洲旅遊業最重要的國際市場之一，也是當前增長最快的客源市場。此次南航廣州直飛達爾文航線的開通，提升了中國遊客前往澳洲北領地的便利性。 　　

嶺南集團旗下廣之旅出境亞太遊總部總經理余燕表示，澳洲是熱門旅遊地，澳洲北領地卻仍是小眾之選。實際上12月，達爾文氣候溫暖濕潤，是觀鳥的絕佳季節。

