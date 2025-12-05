最長單程航線 東航起飛

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國東方航空「國博號」主題彩繪機執行MU745航班4日搭載282名旅客從上海浦東國際機場起飛，在經停紐西蘭奧克蘭後，飛赴阿根廷首都布宜諾斯艾利斯。「上海—奧克蘭—布宜諾斯艾利斯」航線是全球首條連接對拓點城市間的商業航線，也成功刷新了全球最長單程航線的紀錄。

中新社報導，這條跨越2萬公里的新航線填補了上海至南美核心城市直飛航線的空白，開闢了連通大洋彼岸的「南向通道」，將原本近30小時的航程縮短至25小時左右。 　　

該航線採用波音777-300ER大型寬體客機執飛，去程MU745航班每周一、周四各執行一班，北京時間2時從上海浦東國際機場起飛，在奧克蘭經停2小時25分後，於當地時間16時55分抵達布宜諾斯艾利斯；回程每周二、周五執行，航班號MU746，當地時間2時從布宜諾斯艾利斯起飛，經停奧克蘭2小時後，於北京時間次日18時飛抵上海。

東航在該航線成功申請到第五航權，允許航班在經停奧克蘭時上下客貨。這將為中、紐、阿三個國家的高附加值農產品以及精密儀器等特色貿易提供更優的物流選擇，促進三國乃至三大洲間的經貿合作。

航線 上海 航班

延伸閱讀

從中國上海到阿根廷、航程2萬公里 全球最長單程航線今天通航

濱崎步返日後首露面霸氣喊「我會持續前進」　美容師揭上海0人演唱會真相

大槻真希上海演出突遭斷電帶離！本人首度發聲

濱崎步上海演唱會被迫喊停　唱片公司會長松浦勝人「可怕到難忘」

相關新聞

福州港對台通貨量 首破千萬噸

根據大陸福建省福州港口發展中心統計，今年前10個月，福州港對台貨物吞吐量首次突破千萬噸大關，達1096萬噸，年增45%；...

最長單程航線 東航起飛

中國東方航空「國博號」主題彩繪機執行MU745航班4日搭載282名旅客從上海浦東國際機場起飛，在經停紐西蘭奧克蘭後，飛赴...

廣州至澳洲 南航達爾文航線開通

中國南方航空公司3日晚開通廣州至澳洲達爾文的直飛航線。一個旅遊團當晚從廣州白雲國際機場乘坐該航線首飛航班。 　　

今年前10月 改造老舊小區2.5萬個

中國住房和城鄉建設部4日發布的數據顯示，今年前10個月，大陸全國新開工改造城鎮老舊小區2.51萬個。

大陸貿促會率團訪美 與美半導體行業協會交流半導體領域合作

中國國際貿易促進委員會（貿促會）近日率大陸企業家代表團赴美，在3日與美中貿易全國委員會進行交流座談，並在出席美國半導體行...

搶大陸市佔率 寒武紀據報擬將AI晶片產量增逾兩倍

大陸人工智慧晶片巨頭寒武紀，計劃在2026年將AI晶片產量提高兩倍以上，目的是要從競爭對手華為手中奪取大陸的市佔率，並填...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。