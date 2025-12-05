最長單程航線 東航起飛

中國東方航空「國博號」主題彩繪機執行MU745航班4日搭載282名旅客從上海浦東國際機場起飛，在經停紐西蘭奧克蘭後，飛赴阿根廷首都布宜諾斯艾利斯。「上海—奧克蘭—布宜諾斯艾利斯」航線是全球首條連接對拓點城市間的商業航線，也成功刷新了全球最長單程航線的紀錄。

中新社報導，這條跨越2萬公里的新航線填補了上海至南美核心城市直飛航線的空白，開闢了連通大洋彼岸的「南向通道」，將原本近30小時的航程縮短至25小時左右。

該航線採用波音777-300ER大型寬體客機執飛，去程MU745航班每周一、周四各執行一班，北京時間2時從上海浦東國際機場起飛，在奧克蘭經停2小時25分後，於當地時間16時55分抵達布宜諾斯艾利斯；回程每周二、周五執行，航班號MU746，當地時間2時從布宜諾斯艾利斯起飛，經停奧克蘭2小時後，於北京時間次日18時飛抵上海。

東航在該航線成功申請到第五航權，允許航班在經停奧克蘭時上下客貨。這將為中、紐、阿三個國家的高附加值農產品以及精密儀器等特色貿易提供更優的物流選擇，促進三國乃至三大洲間的經貿合作。