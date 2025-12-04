快訊

搶大陸市佔率 寒武紀據報擬將AI晶片產量增逾兩倍

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸人工智慧晶片巨頭巨頭寒武紀計劃在2026年將AI晶片產量提高兩倍以上。圖／取材自獵雲網
大陸人工智慧晶片巨頭巨頭寒武紀計劃在2026年將AI晶片產量提高兩倍以上。圖／取材自獵雲網

大陸人工智慧晶片巨頭寒武紀，計劃在2026年將AI晶片產量提高兩倍以上，目的是要從競爭對手華為手中奪取大陸的市佔率，並填補輝達被迫退出留下的空白。

彭博引述消息人士，寒武紀準備在2026年交付50萬件AI加速器，其中包括多達30萬件其最先進的思元590和690晶片。

寒武紀將主要依靠中芯國際的最新製程，即所謂「N+2」7奈米製程。由於中芯產能有限，華為等公司亦爭奪晶圓供應，因此寒武紀的產量將受制於中芯國際產能。不過，寒武紀在行業中日益增長的影響力表明擁有談判籌碼，並有可能獲得更大的訂單分配。

北京政府據報自今年起已積極限制使用輝達的產品，力圖擺脫對美國技術的長期依賴。英國《金融時報》9月報導，大陸網路監管機構已指示字節跳動、阿里巴巴等多間大陸大型科技企業停止購買所有輝達AI晶片，並且終止現有訂單。

在大陸國產算力需求全面爆發、AI基礎設施建設加速的背景下，寒武紀今年第3季財報顯示，營收人民幣17.2億元，大增13.3倍，淨利潤人民幣5.6億元，較去年同期轉虧為盈。

寒武紀在財報中表示，營收及獲利大增主要是持續拓展市場，積極助力人工智慧應用落地所致，扣除非經常性損益後，前三季淨利潤仍高達人民幣14.1億元，說明盈利並非依賴政府補助或一次性收益

