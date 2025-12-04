快訊

陸軍出包！實彈射擊失控軌跡曝光 「砲彈打到自家來」波及3戶民宅

星巴克殺手來勢洶洶！瑞幸咖啡未開幕傳展2店 經濟部撂重話

整理包／TWICE台北大巨蛋演唱會加場！場次票價、搶票管道時間、座位表一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

阿里續瘦身！出售Trendyol GO股權 進帳逾260億

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
阿里巴巴在2026財務年度中期報告中披露，於今年5月訂立買賣協議，以7億美元出售土耳其生活服務業務Trendyol GO 85%股權，出售事項產生收益約人民幣60億元（約新台幣268億元）。路透
阿里巴巴在2026財務年度中期報告中披露，於今年5月訂立買賣協議，以7億美元出售土耳其生活服務業務Trendyol GO 85%股權，出售事項產生收益約人民幣60億元（約新台幣268億元）。路透

阿里巴巴在2026財務年度中期報告中披露，於今年5月訂立買賣協議，以7億美元出售土耳其生活服務業務Trendyol GO 85%股權，出售事項產生收益約人民幣60億元（約新台幣268億元）。據報買方是Uber，顯示阿里持續「瘦身」，也是阿里繼對銀泰百貨、高鑫零售兩大零售巨頭的全額出售，退出線下大賣場及百貨業態，進行戰略重構重要一環。

阿里巴巴指出，有關出售事項已於截至今年9月30日止6個月期間完成，所產生的收益計入截至今年9月30日止6個月未經審計簡明合併利潤表的利息收入和投資淨收益。

報告同時披露，截至9月底，阿里巴巴於螞蟻集團在全面攤薄基礎上股權為33%，上半年度從螞蟻集團合共收到4.63億美元股息。

公開信息顯示，Trendyol GO是土耳其電商巨頭Trendyol旗下的即時配送品牌，由阿里旗下Trendyol全資持有，主打食品、生鮮的分鐘級配送服務，2024年全年完成超2億筆訂單，交易額達20億美元，是土耳其即時零售市場的核心參與者。

科創板日報報導，資深零售專家張偉榮指出，阿里將「AI驅動、公共雲優先」確立為核心戰略，海外即時配送業務因與主業協同性弱被劃歸非核心範疇。不過值得注意的是，阿里在交易後仍保留Trendyol GO15%的股權，這種「變現+留權」的操作，既實現了資產的高效盤活，又維繫了與當地電商生態的關聯。

張偉榮進一步指出，阿里主動退出傳統實體零售等低價值領域，轉而聚焦即時零售、雲計算AI等高增長賽道，該戰略調整揭示互聯網巨頭發展的新邏輯，即從規模擴張轉向價值創造，構建適應時代發展的良好生態。

日前，阿里也通過減持上市公司股權優化投資組合，將資源聚焦於與核心業務相關的標的。比如7月，「阿里系」公司稱擬繼續減持美凱龍股權，比例不超過總股本的3%；此前，阿里已陸續減持或清倉B站、小鵬汽車、圓通快遞等多家企業股票，逐步剝離與電商、雲+AI核心戰略關聯度較低的股權投資。

阿里將目光鎖定即時零售兆級新賽道，投入力度持續加大。2025年4月升級淘寶閃購後，阿里整合餓了麼400萬騎手與300萬門店資源，7月宣布投入500億元參與外賣大戰。

戰略 電商 阿里巴巴 Uber

延伸閱讀

智慧眼鏡 百家爭鳴

關切中東和平…教宗良十四世海外首訪 第一站土耳其

遭五角大廈點名應列「協助解放軍」企業名單 阿里駁斥：毫無依據

台南女子遭假瘦身比賽詐騙 配合警方逮到車手

相關新聞

大陸貿促會率團訪美 與美半導體行業協會交流半導體領域合作

中國國際貿易促進委員會（貿促會）近日率大陸企業家代表團赴美，在3日與美中貿易全國委員會進行交流座談，並在出席美國半導體行...

搶大陸市佔率 寒武紀據報擬將AI晶片產量增逾兩倍

大陸人工智慧晶片巨頭寒武紀，計劃在2026年將AI晶片產量提高兩倍以上，目的是要從競爭對手華為手中奪取大陸的市佔率，並填...

阿里續瘦身！出售Trendyol GO股權 進帳逾260億

阿里巴巴在2026財務年度中期報告中披露，於今年5月訂立買賣協議，以7億美元出售土耳其生活服務業務Trendyol GO...

前11月港IPO募資額突破7800億登頂全球第一 料明年繼續第一

今年前11個月，港股市場共有91家企業完成IPO，受益於大型IPO項目，合計募集資金2,598.89億港元，這也是港交所...

陸支線型集裝箱船火爆 訂單排至2029年

儘管美國總統川普此前有意遏制大陸船舶業，但據報目前大陸船廠訂單基本排至2028年至2029年，部分排至2030年。有船廠...

香港信用卡新發卡量跌逾2成 主因這年齡層失業率節節上升

環聯報告顯示，香港第二季信用卡新發卡量按年大跌逾兩作，主因是香港失業率今年節節上升，且年輕一代包括千禧世代及X世代發卡量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。