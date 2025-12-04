前11月港IPO募資額突破7800億登頂全球第一 料明年繼續第一

今年前11個月，港股市場共有91家企業完成IPO，受益於大型IPO項目，合計募集資金2,598.89億港元，這也是港交所在睽違四年後，IPO籌資額再度突破2,000億港元（約新台幣7,800億元）大關，並一舉登頂全球交易所募資額榜首。澳洲會計師公會則預計香港明年IPO集資最少3,000億港元，繼續排名全球第一。

智通財經報導，澳洲會計師公會（CPA）2025年大中華區分會副會長、財經事務委員會副主席梁佑庭於記者會預期，估計，港交所今年在IPO集資排名全球第一，明年亦會繼續奪冠。

財聯社報導，前11個月港股IPO募資規模變化情況，有五大特徵：一是大型IPO成為核心驅動力，A股公司貢獻顯著；二是從發行節奏看，港股市場IPO呈現明顯的季節性特徵；三是新規顯效，打新回報率飆升，破發率降至五年低點；四是投資者參與熱情空前高漲；五是基石投資者結構多元化，包括來自中東、新加坡等地的海外國家主權基金作為基石投資者參與港股IPO主權基金首次現身。

值得注意的是，寧德時代、紫金黃金國際、三一重工和賽力斯均躋身今年全球十大IPO項目；在承銷商上，中資券商在港股IPO承銷市場的角色日益突出。今年以來，共有38家保薦機構參與香港新股發行，其中超過半數為中資券商。中金、中信、華泰佔據榜單前三，承銷項目數量顯著領先於傳統外資大行。

安永近期發布「中國內地和香港IPO市場報告」指出，預計2026年港股IPO市場將保持穩健增長，結構進一步深化。上市主體方面，除A+H模式繼續受到追捧外，中概股回歸與特專科技公司，尤其是人工智慧、生物醫藥等前沿領域企業將成為重要的上市來源。

不過，港股後市也有不利因素，安永指出，包括全球貨幣政策、地緣政治及海外大選等不確定性可能加劇市場波動；中美關係與經濟增速放緩也可能影響企業盈利空間。值得關注的是，2026年將迎來一波解禁潮，或對市場流動性形成考驗。