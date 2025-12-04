陸支線型集裝箱船火爆 訂單排至2029年

儘管美國總統川普此前有意遏制大陸船舶業，但據報目前大陸船廠訂單基本排至2028年至2029年，部分排至2030年。有船廠人士稱今年支線型船最火爆，預計明年熱度有望延續。分析認為，目前全球造船業處於自2021年開始的新一輪周期，且尚維持在高景氣階段。今年已是上升周期中的第五年。

支線船（feeder vessel）為中型貨船，在小港口和主要港口之間運輸貨物。 負責將集裝箱貨物從較小的港口運送到大型中轉港進行出口，或進口時從主要的港口運送到較小的港口。 支線船較小的船型使其能夠輕鬆航行於較淺的航道和內陸港口。

克拉克森研究集裝箱船船隊統計，當前3000TEU以下箱船以數量計佔全球集裝箱船船隊的56%，5000TEU以下擴大至69%。年初以來，5000TEU以下的「支線型和大支線型」集裝箱船訂單達到293艘，佔到今年至今集裝箱船訂單的一半以上，較1月至9月中旬的數據（193艘），增加了100艘。

財聯社報導，多家船廠在2025中國國際海事會展期間表示，從大陸國內船廠在手訂單來看，清潔能源燃料動力佔多數。不過，IMO淨零框架投票推遲一年、替代燃料成本高等因素，使得船東對船舶的綠色燃料選擇更謹慎。

主要建造5萬噸MR型油輪和支線型集裝箱船的廣東中遠海運重工相關負責人說，今年支線箱船最火爆，前幾年支線型集裝箱船幾乎沒什麼訂單，今年市場釋放了不少訂單，但因船廠排期滿，船東不希望太晚交船，使得不少船東處於觀望狀態，預計明年支線型集裝箱船訂單將延續火熱；蕪湖造船廠相關負責人透露，截至年底，公司支線型箱船在手訂單金額，達到人民幣數十億元，預計明年公司新接訂單，將會聚焦市場主流船型，包括集裝箱船（含支線型），以及多用途船。

克拉克森研究數據顯示，當前有5000TEU以下的「支線型和大支線型」集裝箱船訂單的船東共140家，其中98家為班輪運營商。以TEU計，約41%的訂單來自中國船東。

不過總整體來看，全球船舶市場並不理想。界面新聞報導，中國船舶集團有限公司副總經理趙同賓表示，今年以來，受經濟增速放緩、運力過剩，以及外部國際博弈等因素影響，全球船舶市場下滑明顯。另據中船集團經研中心數據顯示，今年前十個月，全球共成交新船訂單1,632艘、9,487萬載重噸，年減44.5%。

克拉克森研究公司董事總經理斯蒂夫·戈登稱，預計今年大陸造船產量將佔全球總噸位的52%，韓國約佔27%-28%，日本約佔12%-13%。

川普先前原先預計對停靠美國港口的中國商用船舶收費，這項政策旨在限制使用中國船舶向美國運輸貨物。中國隨即採取報復措施，對美國船舶徵收類似費用。不過在中美貿易戰和緩，該政策11月10日暫停徵收。