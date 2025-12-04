快訊

鯛魚排藥檢出包！高雄衛生局鞠躬道歉 全聯說話了

路透：中國大陸正在東亞海域部署百艘艦艇 規模「遠超出國防需求」

超大烏龍！高市衛生局晚間緊急記者會 為全聯「台灣鯛魚排」爭議道歉

香港信用卡新發卡量跌逾2成 主因這年齡層失業率節節上升

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港新增信用卡大跌二成。圖為銅鑼灣商圈準備迎接耶誕節來臨。中通社
香港新增信用卡大跌二成。圖為銅鑼灣商圈準備迎接耶誕節來臨。中通社

環聯報告顯示，香港第二季信用卡新發卡量按年大跌逾兩作，主因是香港失業率今年節節上升，且年輕一代包括千禧世代及X世代發卡量跌幅較大。

香港傳統的信用卡支付仍占主流地位，大陸地區切入香港的行動支付尚在成長階段。信貸資料服務機構環聯發表今年第三季《信貸行業分析報告》，最新數據顯示香港第二季發卡量大跌23.5%，是自新冠疫情以來最大跌幅，同一季度的信用卡新卡查詢宗數亦下跌13%。

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，由於消費者對信貸產品需求放緩，加上金融機構亦因應部份具挑戰性的經濟指標而作出策略性調整，導致信用卡新卡發卡量大幅減少。

報告認為，香港失業率在今年節節上升，由八月及十月才稍為回落至3.8%，受失業率影響，今年第二季信用卡新卡發卡量仍然處於低位，按年下跌逾兩成，尤其是年輕一代的新卡活動。相關影響對應屆畢業生尤為顯著，當中20至29歲年輕消費者失業率，由今年一月的5.4%攀升至8%，創今年新高。

報告指出，Z世代即1995年至2004年出生的消費者中，18歲以上人口持續增加，多年來新卡增長數字顯著，但今年第二季源自Z世代的新卡發卡量按年下跌11.1%；千禧世代即1980年至1994年出生和X世代即1965年至1979年出生的，亦分別下跌25.8%和26.1%。

在貸款情況方面，報告說香港私人貸款連續三個季度錄得持續增長，當中主要由年輕消費者帶動，今年第二季整體新增私人貸款宗數按年上升1.2%，平均貸款額則維持穩定。這有別於信用卡市場活動放緩，是今年第二季的汽車貸款、樓宇按揭、無抵押私人貸款及無抵押稅貸的新增貸款宗數，均按年錄得增長，其中以汽車貸款增長最高，達33.6%，無抵押稅貸亦按年增長32.2%。

報告認為，有見宏觀經濟環境仍未明朗，傳統銀行普遍持審慎態度，其發放的新增私人貸款宗數按年下跌5%，而財務公司則輕微上升1%，由數字銀行發放的新增貸款宗數則按年上升35%，其新增私人貸款佔比亦由去年同期的5.8%上升至7.7%。

標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）亦預測，香港明年的失業率將逐步下降，於年底經季節性調整後有望回落至3.44%，相信有助帶動信用卡需求回升。

香港 信用 失業

延伸閱讀

國泰世華《2026大港開唱》卡友可優先購票 再享「瘋大港」最高10%回饋

香港大火奪百命！維修漏洞曝風險 律師：台灣強制安檢可避免類似悲劇

叫「英雄」太沉重！香港宏福苑大火倖存者自責未救更多人

老翁喊「我太太在裡面」 成香港惡火代表性畫面

相關新聞

香港信用卡新發卡量跌逾2成 主因這年齡層失業率節節上升

環聯報告顯示，香港第二季信用卡新發卡量按年大跌逾兩作，主因是香港失業率今年節節上升，且年輕一代包括千禧世代及X世代發卡量...

昔因立陶宛挺台遭脅迫將陸告上WTO⋯歐盟已撤告 陸商務部：正確選擇

立陶宛在2021年同意我國在維爾紐斯（Vilnius）成立以「台灣」為名的辦事處，導致與大陸外交關係降級，而歐盟在202...

歐盟商會抱怨出口管制 北京稱及時批准稀土出口

針對中國歐盟商會發布調查報告，指多數歐企受到中國出口管制的影響，中國商務部今天稱，只要是民用、合規的稀土相關物項，都及時...

紫光股份衝刺港股IPO 已向港交所主板遞交上市申請

據港交所披露，A股上市公司、雲計算及IT基礎設施企業紫光股份，已向港交所主板遞交上市申請，一旦在港交所上市，將實現「A+...

從中國上海到阿根廷、航程2萬公里 全球最長單程航線今天通航

4日凌晨，大陸東航MU745航班從上海浦東國際機場起飛，經停紐西蘭奧克蘭，最終到達阿根廷首都布宜諾斯艾利斯。這條橫跨東西...

遏止芬太尼 陸禁毒工作會議：加強製毒物品管制、嚴格落實出口管制

在中美元首10月底釜山會晤就芬太尼禁毒合作達成共識的背景下，大陸國家禁毒委員會主任王小洪3日在國家禁毒委員會全體會議暨全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。