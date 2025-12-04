陸無預警遣返詐欺犯到金門？ 陸委會稱有「事先通報」但非按固定管道

大陸公安昨天遣返多位台灣籍涉詐人士到金門，傳出未向我方通報，對於大陸是否有循兩岸共打協議通報，陸委會副主委梁文傑4日下午表示，「對方有事先通知我方」，不過在記者追問下，梁文傑坦承陸方不是按照過去固定管道（共打機制）通報，但表示對此作法「我們雖然不滿意，但還是要務實處理」。

梁文傑4日下午在陸委會記者會上表示，昨天確實有10位涉及詐騙罪的國人在中國大陸服刑期滿回來台灣，我方司法警察跟檢方將進行後續處置，對此他說明，首先「對方有事先通知我方，我方清查人員身分無誤，做好安全防範和聯繫工作，才同意讓這些人登船返回金門」。

至於針對留滯在大陸人員或通緝犯遣返，梁文傑說，雙方有關部門多年來會做務實處理，這次對方通知「確實比較慢」，但在我方相關機關確認清查人別無誤後還是同意讓他們登船。他補充道，過去都會「先講好一個時間」。

對於這次案件，梁文傑說，不管怎麼樣，他們是國人，有回來台灣的權利，而且在我們這邊也是通緝犯，我方確認人別無誤情況下讓他們回來。他也說確實媒體報導還有另外3名，我們現在也在做查證。

梁文傑強調，這沒有「邊防問題」。因為這些人到廈門碼頭，能不能上船，決定權在我方。他並說，這幾年對岸因為種種政治障礙，在許多兩岸協議上執行有時候是不願意，有時候是刻意規避。「我們會對這方面事情做務實處理」。只要我們確定是正確無誤，而且我們司法單位也有義務讓他們回來。

對於各家媒體一再詢問，事先通報的相關情況，梁文傑說，這一次遣返確實和過去所講的兩岸共打機制「不太一樣」，「他們這次採取這樣的作法，我們雖然不滿意，但還是要務實處理」。他並坦承，針對通報機制，我們這麼多年來都有一套固定管道，但這次「確實不是按照固定管道」。梁文傑還說，今天的3人是到了廈門之後，對方來告知我們。

而這次是否通報消息是從航商處得知？梁文傑連連否認稱「不是這樣」，他並未具體說明詳細經過。但他也表示，「從結果來說，也算是一個務實處理、解決問題的方法，但是我們還是希望能夠尊重過去長期以來的機制，這樣最好」。

據了解，到今年9月有873位台籍詐騙犯在大陸（拘留、訴訟、服刑）。