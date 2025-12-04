歐盟商會抱怨出口管制 北京稱及時批准稀土出口

針對中國歐盟商會發布調查報告，指多數歐企受到中國出口管制的影響，中國商務部今天稱，只要是民用、合規的稀土相關物項，都及時批准出口，並證實已採用「通用許可」等便利化措施。

據中國商務部官網發布，中國商務部下午舉行例行記者會，鳳凰衛視記者提問：中國歐盟商會週一（1日）發布了一份快速調查，多數受訪企業表示受到了中國稀土出口管制的影響，包括成本上升，交付周期延長等。商會呼籲建立通用許可機制，為企業提供穩定性和可預測性。請問商務部有何回應？是否正在討論適用通用許可制度？

中國商務部發言人何亞東回應稱，中國政府依法依規展開稀土相關物項出口管制工作。據他所知，只要是用於民用用途的、合規的出口申請，中國政府都及時予以了批准。

他並表示，中國政府積極適用「通用許可」等便利化措施，促進兩用物項合規貿易，切實維護全球產供鏈安全穩定。

歐盟中國商會1日發布調查結果，指大多數受訪歐企表示，已經或預計將受到中國出口管制措施的影響。

根據調查，40%的受訪者表示，出口管制審批流程導致交貨時間延長了兩個月以上。另有38%的受訪歐企預計，如果中國所有已宣布的出口管制措施（包括10月9日宣布的措施）得到全面實施，他們的供應鏈將出現「重大」中斷，或生產停滯或放緩。

還有40%的受訪者表示，中國商務部出口許可證的審批流程超過了商務部設定的45天期限。39%的受訪者表示流程缺乏透明度；21%的受訪者指申請要求不夠明確。

中國歐盟商會會長彥辭（Jens Eskelund）表示，中國的出口管制加劇了在中國大陸經營的歐企的不確定性，這些企業面臨著生產放緩甚至停產的風險，這也引發了中國貿易夥伴的強烈反應，給本已壓力巨大的全球貿易體系帶來了更大的壓力。

路透社2日報導，川習會於10月底舉行後，中國開始設計以「通用許可證」（general licenses）為核心的簡化版稀土許可制度。

報導引述知情人士表示，至少有3家中國稀土磁鐵生產商已獲得發放首批簡化版的出口許可證，可以加快向部分客戶供貨。