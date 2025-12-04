快訊

iPhone 17 Pro降級5年招牌相機功能？蘋果官方認證了

濱崎步返日後首露面霸氣喊「我會持續前進」 美容師揭上海0人演唱會真相

民進黨提「民主假」 張景森批放假買票：用舊腦袋在算選票

遏止芬太尼 陸禁毒工作會議：加強製毒物品管制、嚴格落實出口管制

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國務委員、國家禁毒委員會主任王小洪3日在國家禁毒委員會全體會議暨全國禁毒工作視訊會議上要求，分類加強製毒物品管制，嚴格落實國際核查和出口管制措施。（中新社）
大陸國務委員、國家禁毒委員會主任王小洪3日在國家禁毒委員會全體會議暨全國禁毒工作視訊會議上要求，分類加強製毒物品管制，嚴格落實國際核查和出口管制措施。（中新社）

在中美元首10月底釜山會晤就芬太尼禁毒合作達成共識的背景下，大陸國家禁毒委員會主任王小洪3日在國家禁毒委員會全體會議暨全國禁毒工作視訊會議上要求，分類加強製毒物品管制，嚴格落實國際核查和出口管制措施，並加強禁毒國際合作。

新華社報導，王小洪在會議上表示，要準確把握禁毒工作形勢任務，增強必勝信心，強化底線思維，健全完善毒品治理體系，堅定不移走中國特色毒品問題治理之路，堅決打贏新時代禁毒人民戰爭。

王小洪要求，強化禁毒嚴打攻勢，持續推進「清源斷流」行動，嚴密毒品查緝防線，強化偵查破案攻堅，推進跨區域跨境協作，不斷鞏固擴大緝毒執法戰果。

王小洪提出，強化涉麻精藥品（麻醉藥品、第一類精神藥品）等成癮性物質管控，分類加強製毒物品管制，嚴格落實國際核查和出口管制措施，嚴防流失流弊。

王小洪還指示，要堅持統籌兼顧、綜合施策，全覆蓋開展禁毒宣傳教育，嚴格規範執法，深化毒品問題綜合治理，加強禁毒國際合作，著力提升禁毒工作專業化、科技化、法治化、社會化水平。

10月底「川習會」中美達成共識，美國調降因芬太尼對大陸加徵關稅的10%，大陸則承諾努力阻止用於製造芬太尼的前體化學物流入美國。11月時，大陸官方將美國、墨西哥、加拿大列入「出口易製毒化學品」管理目錄，並且要求大陸全國企業及個人防範「製毒物品」和「非列管可製毒化學品」及設備流失。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 美國 芬太尼

延伸閱讀

台中夫妻當孩面猛吸毒 5歲童長期同室被迫吸二手毒煙

美財長：就算最高法院擋 政府仍有其他法源推關稅

在陸德企樂觀 擬深化合作

涉販售毒品原料？淘寶：未將問題原料違規輸台

相關新聞

福州港對台貨物吞吐量首破千萬噸 福馬小三通人次也增逾5成

根據大陸福建省福州港口發展中心統計，今年前10個月，福州港對台貨物吞吐量首次突破千萬噸大關，達1,096萬噸，年增45%...

快閃記憶體供應緊張掀連鎖效應 大陸智慧手機、筆電漲價了

隨DRAM與NAND型快閃記憶體供應緊張，大陸智慧手機與筆電開始漲價。研究機構TrendForce指出，多數手機廠商記憶...

遏止芬太尼 陸禁毒工作會議：加強製毒物品管制、嚴格落實出口管制

在中美元首10月底釜山會晤就芬太尼禁毒合作達成共識的背景下，大陸國家禁毒委員會主任王小洪3日在國家禁毒委員會全體會議暨全...

京東方、TCL科技齊發聲看好 電視面板明年價格估站穩回升

進入年底，電視面板迎來備貨旺季，包括京東方和TCL科技，對2026年電視面板市場需求與價格趨勢作出積極展望，認為行業將實...

挺陸科創 滙豐推15億美元信貸

滙豐銀行（中國）有限公司3日宣布，在中國大陸推出外資銀行中首個專注於服務科創企業的金融服務品牌「滙豐科創金融」，並以總計...

在陸德企樂觀 擬深化合作

中國德國商會2日發布的2025／2026年度商業信心調查報告顯示，受訪德國企業對在大陸經營前景愈加樂觀，普遍認為德中友好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。