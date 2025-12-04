遏止芬太尼 陸禁毒工作會議：加強製毒物品管制、嚴格落實出口管制

在中美元首10月底釜山會晤就芬太尼禁毒合作達成共識的背景下，大陸國家禁毒委員會主任王小洪3日在國家禁毒委員會全體會議暨全國禁毒工作視訊會議上要求，分類加強製毒物品管制，嚴格落實國際核查和出口管制措施，並加強禁毒國際合作。

新華社報導，王小洪在會議上表示，要準確把握禁毒工作形勢任務，增強必勝信心，強化底線思維，健全完善毒品治理體系，堅定不移走中國特色毒品問題治理之路，堅決打贏新時代禁毒人民戰爭。

王小洪要求，強化禁毒嚴打攻勢，持續推進「清源斷流」行動，嚴密毒品查緝防線，強化偵查破案攻堅，推進跨區域跨境協作，不斷鞏固擴大緝毒執法戰果。

王小洪提出，強化涉麻精藥品（麻醉藥品、第一類精神藥品）等成癮性物質管控，分類加強製毒物品管制，嚴格落實國際核查和出口管制措施，嚴防流失流弊。

王小洪還指示，要堅持統籌兼顧、綜合施策，全覆蓋開展禁毒宣傳教育，嚴格規範執法，深化毒品問題綜合治理，加強禁毒國際合作，著力提升禁毒工作專業化、科技化、法治化、社會化水平。

10月底「川習會」中美達成共識，美國調降因芬太尼對大陸加徵關稅的10%，大陸則承諾努力阻止用於製造芬太尼的前體化學物流入美國。11月時，大陸官方將美國、墨西哥、加拿大列入「出口易製毒化學品」管理目錄，並且要求大陸全國企業及個人防範「製毒物品」和「非列管可製毒化學品」及設備流失。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885