京東方、TCL科技齊發聲看好 電視面板明年價格估站穩回升

進入年底，電視面板迎來備貨旺季，包括京東方和TCL科技，對2026年電視面板市場需求與價格趨勢作出積極展望，認為行業將實現較高的稼動率水準，產品價格將站穩回升。

此外韓媒報導，蘋果已將iPhone 17e所需的大部分OLED面板訂單分配給京東方，京東方並於明年5月開始量產8.6代（G8.6）OLED面板，並已鎖定華碩和宏碁2家筆電大廠，作為該產線生產14吋IT（訊息技術）OLED面板的主要目標客戶。

京東方在披露的投資紀要中提到，IT產品和TV產品需求將分別受益於換機週期和AI賦能與體育賽事需求拉動。12月，因備貨需求的釋放，根據諮詢機構預測，行業將實現較高的稼動率水準，產品價格有望企穩回升。

與此同時，TCL科技在互動易回覆中提到，近年來電視大尺寸化趨勢推動需求面積穩定增長，而行業供給側產能保持相對穩定，大尺寸LCD稼動率中樞逐年提升。鑑於明年是包含世界盃等賽事的體育大年，下游品牌已逐漸開始備貨。根據第三方機構預測，後續電視面壁報價將占穩回升。

韓媒The Elec報導，蘋果將於2026年上半年推出iPhone 17e，將搭載蘋果新一代A19晶片，配備OLED螢幕。京東方將成為OLED螢幕的第一供應商，剩餘部分由三星顯示和LG Display（樂金顯示）供應。

韓媒 ETNews報導稱，京東方將拔得頭籌，在全球同行內率先實現8.6代（G8.6）OLED 生產線的量產。報導稱，京東方計畫從明年5月開始在其位於成都高新區的G8.6工廠中生產14吋的IT OLED面板，向華碩和宏碁的筆記型電腦供貨。此外京東方還尋求以該產線製造智慧手機用顯示面板。