快訊

iPhone 17 Pro降級5年招牌相機功能？蘋果官方認證了

濱崎步返日後首露面霸氣喊「我會持續前進」 美容師揭上海0人演唱會真相

民進黨提「民主假」 張景森批放假買票：用舊腦袋在算選票

福州港對台貨物吞吐量首破千萬噸 福馬小三通人次也增逾5成

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
根據福建方面統計，今年前10月，福州港對台貨物吞吐量首次突破千萬噸大關。圖為停泊在平潭綜合實驗區澳前客運滾裝碼頭的客貨兩用輪「海峽號」。（聯合報系資料照）
根據福建方面統計，今年前10月，福州港對台貨物吞吐量首次突破千萬噸大關。圖為停泊在平潭綜合實驗區澳前客運滾裝碼頭的客貨兩用輪「海峽號」。（聯合報系資料照）

根據大陸福建省福州港口發展中心統計，今年前10個月，福州港對台貨物吞吐量首次突破千萬噸大關，達1,096萬噸，年增45%；福馬小三通累計運送旅客81,628人次，年增長54.37%，兩岸客貨往來增勢強勁。

綜合福建日報、中國水運報報導，福州港是福建省對台運輸核心樞紐港。今年前10月，福州港對台貨物吞吐量達1,096萬噸，占福建全省總量的60.6%，兩岸融合發展「海上黃金通道」的樞紐地位進一步鞏固。

報導指，今年以來，福州港持續拓展對台貨運航線，優化港口服務功能，已構建起多港區、廣覆蓋、高效率的對台物流體系。

其中，年初開通的「霞浦三沙—台灣台北」直航貨運航線，為寧德與台北兩地經貿合作提供了新的便捷通道；5月，福州港平潭港區順利完成一台重4,000多噸、高137公尺的大陸最高大龍門吊整機滾裝作業，並運往台灣高雄港，體現了兩岸在重大件物流領域的協同協作；8月6日，「海峽號」客滾輪載運著裝滿商品的集裝箱前往台北港，這是該船時隔628天後再次復行。

報導表示，今年前10月，福州港累計為355艘次台灣籍船舶提供免費引領，年增長58.5%，切實降低了閩台航運成本，促進兩岸海上運輸暢通。

客運方面，福馬「小三通」在福建率先啟用「一次過檢」通關模式以來，旅客整體通關時長壓縮近50%，兩岸往來便捷度顯著提高。

福州港口發展中心相關負責人表示，福州港將堅持「兩岸融合、福港先行」，持續推進對台主通道建設，織密航線網絡布局，升級「閩台驛站」服務品質，不斷提升通道便捷度與運營效率，讓兩岸「常來常往、走近走親」更具溫度與速度，為兩岸融合發展示範區建設注入持久動力。

福建省今年政府工作報告當中的涉台部分，包含提出要加密閩台客貨運航線。

對台 福建 航線

延伸閱讀

福建推兩岸標準共通條例 陸委會：對台灣不生效力

福建非遺 亮相高雄旅展

中共福建省委：「十五五」將推進金門、馬祖通橋「大陸側建設」

老婆交代17日要回家！船停航險困大陸 馬祖男砸7倍錢飛桃園返家

相關新聞

福州港對台貨物吞吐量首破千萬噸 福馬小三通人次也增逾5成

根據大陸福建省福州港口發展中心統計，今年前10個月，福州港對台貨物吞吐量首次突破千萬噸大關，達1,096萬噸，年增45%...

快閃記憶體供應緊張掀連鎖效應 大陸智慧手機、筆電漲價了

隨DRAM與NAND型快閃記憶體供應緊張，大陸智慧手機與筆電開始漲價。研究機構TrendForce指出，多數手機廠商記憶...

遏止芬太尼 陸禁毒工作會議：加強製毒物品管制、嚴格落實出口管制

在中美元首10月底釜山會晤就芬太尼禁毒合作達成共識的背景下，大陸國家禁毒委員會主任王小洪3日在國家禁毒委員會全體會議暨全...

京東方、TCL科技齊發聲看好 電視面板明年價格估站穩回升

進入年底，電視面板迎來備貨旺季，包括京東方和TCL科技，對2026年電視面板市場需求與價格趨勢作出積極展望，認為行業將實...

挺陸科創 滙豐推15億美元信貸

滙豐銀行（中國）有限公司3日宣布，在中國大陸推出外資銀行中首個專注於服務科創企業的金融服務品牌「滙豐科創金融」，並以總計...

在陸德企樂觀 擬深化合作

中國德國商會2日發布的2025／2026年度商業信心調查報告顯示，受訪德國企業對在大陸經營前景愈加樂觀，普遍認為德中友好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。