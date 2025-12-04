福州港對台貨物吞吐量首破千萬噸 福馬小三通人次也增逾5成

根據大陸福建省福州港口發展中心統計，今年前10個月，福州港對台貨物吞吐量首次突破千萬噸大關，達1,096萬噸，年增45%；福馬小三通累計運送旅客81,628人次，年增長54.37%，兩岸客貨往來增勢強勁。

綜合福建日報、中國水運報報導，福州港是福建省對台運輸核心樞紐港。今年前10月，福州港對台貨物吞吐量達1,096萬噸，占福建全省總量的60.6%，兩岸融合發展「海上黃金通道」的樞紐地位進一步鞏固。

報導指，今年以來，福州港持續拓展對台貨運航線，優化港口服務功能，已構建起多港區、廣覆蓋、高效率的對台物流體系。

其中，年初開通的「霞浦三沙—台灣台北」直航貨運航線，為寧德與台北兩地經貿合作提供了新的便捷通道；5月，福州港平潭港區順利完成一台重4,000多噸、高137公尺的大陸最高大龍門吊整機滾裝作業，並運往台灣高雄港，體現了兩岸在重大件物流領域的協同協作；8月6日，「海峽號」客滾輪載運著裝滿商品的集裝箱前往台北港，這是該船時隔628天後再次復行。

報導表示，今年前10月，福州港累計為355艘次台灣籍船舶提供免費引領，年增長58.5%，切實降低了閩台航運成本，促進兩岸海上運輸暢通。

客運方面，福馬「小三通」在福建率先啟用「一次過檢」通關模式以來，旅客整體通關時長壓縮近50%，兩岸往來便捷度顯著提高。

福州港口發展中心相關負責人表示，福州港將堅持「兩岸融合、福港先行」，持續推進對台主通道建設，織密航線網絡布局，升級「閩台驛站」服務品質，不斷提升通道便捷度與運營效率，讓兩岸「常來常往、走近走親」更具溫度與速度，為兩岸融合發展示範區建設注入持久動力。

福建省今年政府工作報告當中的涉台部分，包含提出要加密閩台客貨運航線。