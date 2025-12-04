陸銀下架高收益存款產品 緩解利潤壓力

快訊

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸一些大型銀行，已從產品中移除五年期、收益率較高的大額定期存單，以緩解利潤壓力。包括工商銀行和農業銀行等手機App顯示，目前只提供期限較短、規模較大的定期存款，期限從六個月到三年不等。

據了解，這些短期存款產品利率約為1.2%至1.8%，而五年期大額定期存款的利率約為2%至2.1%。

當前大額存單的門檻正在不斷提高，除了長期限產品下架外，有銀行將三年期大額存單的門檻提高至人民幣100萬元，而利率只有1.55%。

大陸銀行業正面臨利潤率下降的困境，同時政府也敦促它們支持經濟成長。降低存款利率將為銀行提供急需的迴旋餘地，以便它們能夠降低貸款利率。

大陸官方數據顯示，截至第三季度末，商業銀行淨利差（衡量獲利能力的關鍵指標）為1.42%，創歷史新低，與上一季持平。

規模較小的銀行面臨更嚴峻的利潤率壓力，先前已開始採取類似措施。上個月，內蒙古自治區和雲南省的幾家農村銀行表示，將停止提供五年期定期存款，並降低短期產品的利率。

今年5月，大陸當局下調基準貸款利率，以協助緩衝中美貿易戰對經濟的影響，各大國有銀行紛紛調降存款利率。

