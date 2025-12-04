萬科股空單暴增近十年新高 房企財務警報市場愈來愈怕

標普全球數據顯示，截至本月1日，大陸房企萬科在香港的看跌押注（指空單）占自由流通股的比率一度攀升至25.1%，為2015年1月以來近十年最高，凸顯市場對萬科財務狀況擔憂加劇。

在該公司尋求推遲一年償付原定於本月到期的人民幣20億元債券及利息後，彭博引述知情人士透露，至少有三位萬科投資者表示將反對推遲償付的計畫。

近期萬科股債劇烈波動，債市多次臨時停牌，股價也跌跌不休。外界擔憂過去這家被視為房企資優生的爆雷之日是否將近。

國際三大評級機構之一的惠譽2日已將萬科及其境外融資平台萬科地產香港的長期外幣及本幣發行人主體評級列入負面觀察名單，目前萬科評級為第三低的「CCC-」級，與有條約違約（RD）差兩個評級。另一家評級機構標普也在近日將萬科列入負面觀察名單，長期發行人信用評級由「CCC」下調至「CCC-」，認為該公司目前的債務有無法償還或陷入重組的風險。

截至今年第3季末，萬科有息負債合計為人民幣3,629.3億元。其中，在今年下半年和明年上半年到期的有息負債達到人民幣1,553.7億元。從財務報表來看，截至9月30日，萬科帳面上還有貨幣資金人民幣656.8億元。

大陸官方推「白名單」制度等房地產融資支持政策，有觀點認為，萬科債務壓力仍較為樂觀。但多位金融人士稱，白名單前提是「保交樓」，所在緩解房企債務壓力方面的作用顯現需要一定時間。第一財經引述業內人士稱，行業進入調整期、資金帳戶監管趨嚴，母公司實際能動用的資金已發生很大變化。銷售低迷導致回款周期較以往明顯拉長，進一步加劇房企流動性壓力。