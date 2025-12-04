快訊

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸房企萬科。 （中新社）
標普全球數據顯示，截至本月1日，大陸房企萬科在香港的看跌押注（指空單）占自由流通股的比率一度攀升至25.1%，為2015年1月以來近十年最高，凸顯市場對萬科財務狀況擔憂加劇。

在該公司尋求推遲一年償付原定於本月到期的人民幣20億元債券及利息後，彭博引述知情人士透露，至少有三位萬科投資者表示將反對推遲償付的計畫。

近期萬科股債劇烈波動，債市多次臨時停牌，股價也跌跌不休。外界擔憂過去這家被視為房企資優生的爆雷之日是否將近。

國際三大評級機構之一的惠譽2日已將萬科及其境外融資平台萬科地產香港的長期外幣及本幣發行人主體評級列入負面觀察名單，目前萬科評級為第三低的「CCC-」級，與有條約違約（RD）差兩個評級。另一家評級機構標普也在近日將萬科列入負面觀察名單，長期發行人信用評級由「CCC」下調至「CCC-」，認為該公司目前的債務有無法償還或陷入重組的風險。

截至今年第3季末，萬科有息負債合計為人民幣3,629.3億元。其中，在今年下半年和明年上半年到期的有息負債達到人民幣1,553.7億元。從財務報表來看，截至9月30日，萬科帳面上還有貨幣資金人民幣656.8億元。

大陸官方推「白名單」制度等房地產融資支持政策，有觀點認為，萬科債務壓力仍較為樂觀。但多位金融人士稱，白名單前提是「保交樓」，所在緩解房企債務壓力方面的作用顯現需要一定時間。第一財經引述業內人士稱，行業進入調整期、資金帳戶監管趨嚴，母公司實際能動用的資金已發生很大變化。銷售低迷導致回款周期較以往明顯拉長，進一步加劇房企流動性壓力。

人民幣 壓力 債務

相關新聞

快閃記憶體供應緊張掀連鎖效應 大陸智慧手機、筆電漲價了

隨DRAM與NAND型快閃記憶體供應緊張，大陸智慧手機與筆電開始漲價。研究機構TrendForce指出，多數手機廠商記憶...

挺陸科創 滙豐推15億美元信貸

滙豐銀行（中國）有限公司3日宣布，在中國大陸推出外資銀行中首個專注於服務科創企業的金融服務品牌「滙豐科創金融」，並以總計...

在陸德企樂觀 擬深化合作

中國德國商會2日發布的2025／2026年度商業信心調查報告顯示，受訪德國企業對在大陸經營前景愈加樂觀，普遍認為德中友好...

香港上月PMI 升至52.9

標普全球3日公布香港11月採購經理指數（PMI）經季節調整後，由11月的51.2升至52.9，連續4個月處於50以上的擴...

天山論壇 聚焦中亞經合

中亞經濟合作天山論壇12月2日在新疆烏魯木齊開幕，來自中亞區域經濟合作機制（CAREC）成員國的部級政府官員，以及多雙邊...

萬科股空單暴增近十年新高 房企財務警報市場愈來愈怕

標普全球數據顯示，截至本月1日，大陸房企萬科在香港的看跌押注（指空單）占自由流通股的比率一度攀升至25.1%，為2015...

