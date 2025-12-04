日光阻劑廠暫停對陸供貨 陸企加速提升自主化能力
外傳日本企業暫停向大陸科技企業供應光阻劑並縮減維修服務，雖未獲日方公開證實，但相關訊息已引發注意。不過，陸企此時亦加速提升光阻劑自主化能力，以應風險。
光阻劑是半導體製程核心材料，用於晶圓光刻形成電路。據市場研究機構QYResearch，光阻劑長期由東京應化、信越化學、日本合成橡膠（JSR）與富士膠片等日企主導，供應結構集中。此前，日本2019年對南韓的出口管制同樣首先針對光阻劑。
香港亞洲時報近期指，大陸網路論壇和市場傳聞顯示，佳能、尼康及三菱化學已暫停向中國科技企業供應光阻劑，並減少設備維修服務，雖日本政府和企業未公開宣布，但業界已普遍將此視為既定事實。
事實上，今年來，日本在政策及企業層面陸續調整出口安排。10月，日本對光阻劑加徵最高25%關稅，出口審批周期延長至90天並限制第三方轉運，被業界稱為「三鎖」措施。11月亦傳出佳能、三菱化學停止向大陸科技企業供應，信越化學對華出口較前月下降42%。
