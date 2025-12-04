快訊

暴利誘惑！高雄教育界爆吸金20億元 苦主遍及上流圈

若中國入侵台灣美國有多大機會協防？ 賴總統：川普對台合作有增加趨勢

日光阻劑廠暫停對陸供貨 陸企加速提升自主化能力

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

外傳日本企業暫停向大陸科技企業供應光阻劑並縮減維修服務，雖未獲日方公開證實，但相關訊息已引發注意。不過，陸企此時亦加速提升光阻劑自主化能力，以應風險。

光阻劑是半導體製程核心材料，用於晶圓光刻形成電路。據市場研究機構QYResearch，光阻劑長期由東京應化、信越化學、日本合成橡膠（JSR）與富士膠片等日企主導，供應結構集中。此前，日本2019年對南韓的出口管制同樣首先針對光阻劑。

香港亞洲時報近期指，大陸網路論壇和市場傳聞顯示，佳能、尼康及三菱化學已暫停向中國科技企業供應光阻劑，並減少設備維修服務，雖日本政府和企業未公開宣布，但業界已普遍將此視為既定事實。

事實上，今年來，日本在政策及企業層面陸續調整出口安排。10月，日本對光阻劑加徵最高25%關稅，出口審批周期延長至90天並限制第三方轉運，被業界稱為「三鎖」措施。11月亦傳出佳能、三菱化學停止向大陸科技企業供應，信越化學對華出口較前月下降42%。

日本 三菱 製程

延伸閱讀

棒球／林威漢追平二壘打獲MVP 冬盟台灣海洋勝日本社會人

支持高市早苗「台灣有事」言論 麻生太郎：被中國說幾句還好

日本56年「費南雪」首度登台快閃！黃仁勳最愛可頌店「聖誕新品」登場

日本京都伴手禮店「8字標語」飄超濃台味 台灣旅客一看秒掏錢

相關新聞

快閃記憶體供應緊張掀連鎖效應 大陸智慧手機、筆電漲價了

隨DRAM與NAND型快閃記憶體供應緊張，大陸智慧手機與筆電開始漲價。研究機構TrendForce指出，多數手機廠商記憶...

挺陸科創 滙豐推15億美元信貸

滙豐銀行（中國）有限公司3日宣布，在中國大陸推出外資銀行中首個專注於服務科創企業的金融服務品牌「滙豐科創金融」，並以總計...

在陸德企樂觀 擬深化合作

中國德國商會2日發布的2025／2026年度商業信心調查報告顯示，受訪德國企業對在大陸經營前景愈加樂觀，普遍認為德中友好...

香港上月PMI 升至52.9

標普全球3日公布香港11月採購經理指數（PMI）經季節調整後，由11月的51.2升至52.9，連續4個月處於50以上的擴...

天山論壇 聚焦中亞經合

中亞經濟合作天山論壇12月2日在新疆烏魯木齊開幕，來自中亞區域經濟合作機制（CAREC）成員國的部級政府官員，以及多雙邊...

萬科股空單暴增近十年新高 房企財務警報市場愈來愈怕

標普全球數據顯示，截至本月1日，大陸房企萬科在香港的看跌押注（指空單）占自由流通股的比率一度攀升至25.1%，為2015...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。