快閃記憶體供應緊張掀連鎖效應 大陸智慧手機、筆電漲價了

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
隨DRAM與NAND型快閃記憶體供應緊張，大陸智慧手機與筆電開始漲價。 路透

隨DRAM與NAND型快閃記憶體供應緊張，大陸智慧手機與筆電開始漲價。研究機構TrendForce指出，多數手機廠商記憶體庫存僅能支撐四周需求，低於健康水位八至十周，缺貨壓力持續。短期內原廠難增產能，明年供需缺口將延續，成本上行將持續轉嫁給消費者。

第一財經指出，近期多款智慧手機與筆電新品上市，價格較前代上漲人民幣100至300元。記憶體突然大幅漲價讓一些廠商猝不及防，無論原廠、模組廠或下游消費電子廠商，都沒有充足準備，未來供需狀況難以預判。

深圳市時創意電子董事長倪黃忠認為，記憶體漲價對明年低端手機衝擊嚴重，購機需求可能流向二手手機市場。

11月主要記憶體價格漲幅

TrendForce資深研究副理吳雅婷指，即使部分手機廠暫停購買記憶體，後續仍有需求存在，價格必然上漲。

NAND型快閃記憶體原廠產能緊繃，多家廠商稱11月前產能已全預訂完，最快2027年底才可能顯著提升。模組廠固態硬碟（SSD）供應緊張，部分廠商已停止報價，傳統硬碟（HDD）產能不足缺口被SSD部分填補，推升價格。DRAM供應亦緊，DDR4、LPDDR4顆粒已停產，市場逐步轉向DDR5、LPDDR5，明年LPDDR產出超七成為LPDDR5。

消費電子產品受漲價影響明顯。TrendForce資深研究副總經理郭祚榮估，明年智慧手機與筆電出貨量將年減2至3%。低端手機毛利率有限，小米第3季毛利率11.1%、傳音上半年毛利率19.2%，漲價或傳導至消費者。倪黃忠指，廠商將增高端產品比例，以因應記憶體價格上漲與容量需求提升。

小米集團手機部總裁盧偉冰日前表示：「我們無法改變全球供應鏈的走勢，記憶體成本上漲也遠高於預期，且會持續加劇。」面對巨大的成本壓力和業績期望，小米可能會考慮通過調整價格策略和優化產品結構來應對挑戰。這一消息可視為小米對先前爆出的18系列機型可能漲價傳聞的回應。

大陸記憶體原廠加快研發與量產。長鑫存儲推出新DDR5產品，兆易創新計劃量產LPDDR4X並研發LPDDR5X，瀾起科技DDR5內存接口晶片（隨機存取記憶體，RAM）滲透率提升，德明利發布定增計劃擴產SSD與內存產品。

IDC報告指，2026年全球智慧手機出貨量將下降0.9%，平均售價升至465美元，市場總值達5,790億美元。全球記憶體短缺限制供應並推高價格，中低端安卓手機受影響最明顯；蘋果iPhone 17系列在大陸需求強勁，今年出貨量增長預期由下滑1%調整為增長3%。

漲價 快閃

