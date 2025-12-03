查明四川逾80噸「大寶貝」 幾代地質人費時50年才找到最大金礦

礦產資源大省四川，找礦又有新突破，四川省松潘縣東北寨金礦新增金資源量28.24噸，合計該金礦資源量超過80噸，這是經過幾代地質人近50年的努力才找到的金礦，也是目前四川最大的金礦。

四川日報報導，超過80噸金礦是什麼概念？四川東北寨金礦項目負責人楊鵬濤介紹，如果按照一頭成年非洲象的體重來算，80噸約等於11頭大象的重量，聽上去沒多少，但黃金是貴金屬，在地殼中的含量僅為十億分之一，在1噸岩石中能提煉出1至3克黃金，即不到一枚金戒指的重量，就能被稱作「金礦石」進行開採。

按照現行標準，黃金資源儲量達20噸以上，就是大型金礦，東北寨金礦相當於四個大型金礦。從礦床品位看，東北寨金礦平均品位3.75克/噸，整體處於較高水平。

楊鵬濤表示，為了查明這一大礦，用了近50年，因為東北寨金礦屬典型的微細浸染型金礦床，簡單來說，除了局部的黃鐵礦化等可識別外，放大鏡、顯微鏡都看不見任何金屬，所以查明難度很大。此外，這座金礦的「生存」條件比較特殊，位於斷裂破碎帶，含礦帶岩石破碎、完整性差，給鑽探施工帶來極大挑戰。

東北寨金礦於1970年代被發現，直到1992年，老一輩地質人查明黃金資源量約52.8噸，但受制於技術，金礦難採難選，止步於勘查階段。隨著新一輪找礦突破戰略行動啟動，東北寨金礦勘探工作重啟，歷經兩年多研究，新增金資源量達28.24噸，基本摸清東北寨金礦的「家底」。

此次找礦是如何突破的？四川省自然資源廳相關負責人介紹，新一輪找礦突破戰略行動實施以來，四川省自然資源廳組織省地質局、省地調院、省自然資源集團組建省找礦辦和工作專班，建立「一礦一策」調度推進機制，針對金礦勘探工作持續攻克難關，加強技術支撐與外部環境保障。

四川省地質局表示，四川組建金礦等七個戰略性及優勢礦產資源專家團隊，編制新一輪找礦突破戰略行動「十四五」推進方案和21個市（州）地質礦產「一張圖」，以「新區突破、老區增儲」為重點掛圖作戰。

與勘探開發同步，此次還開展多個科研課題，透過礦物學研究、地氣測量、物探測深等多種方法，從控礦構造、礦物學特徵等多個面向，總結「東北寨式」微細浸染型金礦成礦規律，為同類型金礦勘查開發利用提供依據。

四川松潘縣紫金工貿公司總經理游瑞基說，東北寨金礦資源儲量大，開發利用前景良好，將本著「生態優先、科技賦能、文旅融合」的發展理念，邀請專業設計單位對東北寨金礦進行礦山開發規劃，力爭打造集綠色開採、智慧運營、景觀融合於一體的3A級景區式礦山，實現生產、生活、生態有機統一，建成後，將從稅收、分紅、就業保障、產業聯動四個維度為地方經濟發展賦能，進一步推動鄉村振興。