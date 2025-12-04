天山論壇 聚焦中亞經合

中亞經濟合作天山論壇12月2日在新疆烏魯木齊開幕，來自中亞區域經濟合作機制（CAREC）成員國的部級政府官員，以及多雙邊金融機構、知名智庫和民營企業等300多名代表匯聚，圍繞「助力互聯互通，釋放投資潛力」的主題交流，研討中亞區域貿易、交通、能源及數位互聯互通，並宣告成立「中亞區域財政合作研究中心」。

大陸財政部長藍佛安在開幕式上表示，近年來，中亞區域經濟合作取得長足進展，在國際舞臺上發揮愈來愈重要的作用，我們要弘揚「中國—中亞精神」，不斷拓展合作領域、擴大合作規模、提升合作層次，在互利合作中加快共同發展，更好造福中亞各國人民。

中共新疆自治區黨委書記陳小江則提到，中共二十屆四中全會對大陸未來五年經濟社會發展作出頂層設計和戰略擘畫，此次論壇搭建了促進經貿交流、深化投資合作的重要平台，必將為促進區域繁榮發展增添新動力。我們將弘揚「中國—中亞精神」，在中國—中亞機制框架下，與中亞國家地方間深化經貿往來、加強金融合作、增進人文交流。

據指出，自第一屆「中國—中亞峰會」舉辦以來，大陸與中亞雙邊貿易額大幅增長，在2024年達到948億美元。