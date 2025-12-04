聽新聞
香港上月PMI 升至52.9

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

標普全球3日公布香港11月採購經理指數（PMI）經季節調整後，由11月的51.2升至52.9，連續4個月處於50以上的擴張區間，也是去年4月以來最大增長幅度。

不論來自海外市場，還是大陸內地，訂單需求都比上月殷切。在生產與新訂單升幅同時擴大的情況下，營商景氣更加改善。需求轉趨穩健，帶動企業積極採購，但對未來一年經營前景，業者卻審慎看淡，因此對擴充人手，顯得猶豫。

標普還指出，私人企業新訂單量連續第二個月成長，增速為逾兩年半以來最快，主因客戶信心增強和新產品上市推動了本地和國際市場的銷售增長。受此影響下，來自海外的新業務量，在一年多來也首次恢復增長，增幅更是達到32個月以來的最高水平。來自大陸內地的需求增長速度創下28個月以來的最高水平。

雖然訂單需求和業務經營有顯著增長，但企業在11月對增聘員工卻顯得觀望，為3個月內第二度精簡人手。職位減幅雖然溫和，卻是8個月以來最大，多家企業認為與員工自然流失有關。

標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti表示，香港私營企業在踏入2025尾聲前，景氣表現更加穩健。環顧本土、海外，以至來自內地的訂單需求，都更加暢旺。成本壓力未見紓緩。在原材料價格飆升情況下，11月投入成本加速向上。面對成本高漲，企業提高售價，升幅為去年10月以來最大。

