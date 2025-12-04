聽新聞
在陸德企樂觀 擬深化合作

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國德國商會2日發布的2025／2026年度商業信心調查報告顯示，受訪德國企業對在大陸經營前景愈加樂觀，普遍認為德中友好往來為其業務發展提供重要支撐，超半數企業計畫進一步深化與中國大陸夥伴的合作。

報告顯示，93%的受訪企業表示將繼續深耕中國大陸市場，比率較去年有所提升。65%的受訪企業對未來五年大陸經濟發展有信心。同時，53%的企業計畫未來兩年內增加在陸投資。報告說，近三分之二的受訪企業認為，大陸合作夥伴日益成為德國企業的重要戰略支撐。56%的受訪企業表示，正考慮與大陸夥伴開展更深入合作，以借助知識共享與品牌優勢推動業務增長。

中國德國商會華北及東北地區董事會主席霍飛明表示，與大陸企業深化合作並推進本地化，已成為在陸德企提升競爭力、推動創新的重要路徑。報告還說，大陸企業創新加快，逐漸成為創新領導者，其走出去趨勢為在陸德企帶來新合作機遇。約三分之二的受訪企業表示，已通過提供產品或服務、協同開拓新市場等方式參與陸企出海，並從合作中受益。

報告強調，良好的雙邊關係對在陸德企至關重要。75%的受訪企業認為，德中以及歐中關係對其在陸業務有重要影響。受訪企業普遍期待德國政府採取更多措施，讓德國國內對大陸的認知更加全面。中國德國商會是在陸德企的官方協會，目前擁有約2000家會員企業。該商業信心調查報告於2007年啟動，是衡量德國企業在陸市場信心的重要參考。

公開資料顯示，2025年前9個月，大陸與德國雙邊貿易總額達1,859億歐元，同比增長0.6%，大陸再次成德國最大交易夥伴。德國聯邦外貿與投資署資料顯示2024年陸企在德啟動199個綠地項目，大陸穩居德國第3大外資來源國，其中生產與研發項目占比達26%，高於其他主要投資國平均水準。

