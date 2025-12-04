聽新聞
0:00 / 0:00
在陸德企樂觀 擬深化合作
中國德國商會2日發布的2025／2026年度商業信心調查報告顯示，受訪德國企業對在大陸經營前景愈加樂觀，普遍認為德中友好往來為其業務發展提供重要支撐，超半數企業計畫進一步深化與中國大陸夥伴的合作。
報告顯示，93%的受訪企業表示將繼續深耕中國大陸市場，比率較去年有所提升。65%的受訪企業對未來五年大陸經濟發展有信心。同時，53%的企業計畫未來兩年內增加在陸投資。報告說，近三分之二的受訪企業認為，大陸合作夥伴日益成為德國企業的重要戰略支撐。56%的受訪企業表示，正考慮與大陸夥伴開展更深入合作，以借助知識共享與品牌優勢推動業務增長。
中國德國商會華北及東北地區董事會主席霍飛明表示，與大陸企業深化合作並推進本地化，已成為在陸德企提升競爭力、推動創新的重要路徑。報告還說，大陸企業創新加快，逐漸成為創新領導者，其走出去趨勢為在陸德企帶來新合作機遇。約三分之二的受訪企業表示，已通過提供產品或服務、協同開拓新市場等方式參與陸企出海，並從合作中受益。
報告強調，良好的雙邊關係對在陸德企至關重要。75%的受訪企業認為，德中以及歐中關係對其在陸業務有重要影響。受訪企業普遍期待德國政府採取更多措施，讓德國國內對大陸的認知更加全面。中國德國商會是在陸德企的官方協會，目前擁有約2000家會員企業。該商業信心調查報告於2007年啟動，是衡量德國企業在陸市場信心的重要參考。
公開資料顯示，2025年前9個月，大陸與德國雙邊貿易總額達1,859億歐元，同比增長0.6%，大陸再次成德國最大交易夥伴。德國聯邦外貿與投資署資料顯示2024年陸企在德啟動199個綠地項目，大陸穩居德國第3大外資來源國，其中生產與研發項目占比達26%，高於其他主要投資國平均水準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言