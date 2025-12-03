大陸國產GPU第一股 摩爾線程5日在科創板上市

被視為大陸「輝達」、頂著「國產GPU第一股」光環的摩爾線程3日公告，經上海證交所審核同意，將於2025年12月5日在科創板上市。發行價格為人民幣114.28元，刷新科創板年內最貴新股紀錄，並以近人民幣80億元募資規模位列年內科創板新股第一。

摩爾線程上市進程是一路綠燈，在科創板1+6新政的加持下，僅用122天就走完從受理到註冊的全流程，這樣的速度在過去兩年的A股市場幾乎不可想像。

公告顯示，公司股票簡稱「摩爾線程」，代碼688795。本次公開發行7000萬股新股，均為新股，無老股轉讓，發行後總股本為4.7億股。

公告提示，本次發行價格每股人民幣114.28元，對應的發行人2024年攤薄後靜態市銷率為122.51倍，高於同行業可比公司2024年靜態市銷率平均水準，存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。

摩爾線程成立於2020年，是前輝達全球副總裁、中國區總經理張建中，帶著一支輝達基因濃厚的核心團隊啟動營運，成立不滿100天，就完成兩輪融資，估值突破10億美元，刷新當年最快獨角獸晉升紀錄。

摩爾線程以全功能GPU為核心，致力於向全球提供加速計算的基礎設施和一站式解決方案，為各行各業的數智化轉型提供強大的AI計算支持。

成立五年間，摩爾線程已量產五顆晶片，推出四代GPU架構，構建起覆蓋雲—邊—端的全棧AI產品矩陣。成為境內少數能提供從FP8到FP64全計算精度支持、率先推出DirectX12圖形加速引擎的GPU廠商。

摩爾線程自主研發的MUSA架構，實現了單晶片同時支持AI計算加速、圖形渲染、物理模擬和科學計算的技術突破。

MTT S80顯卡的單精確度浮點算力已接近輝達RTX 3060，千卡GPU智算集群效率更是超越同等規模國外同代產品。