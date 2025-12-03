大陸存儲產業現況如何？華為高管：前有狼後有虎

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
華為公司高級副總裁、雲CEO、數據存儲產品線總裁周躍峰近日以「前有狼後有虎」形容當前大陸存儲行業的格局。(美聯社)
受到AI熱潮帶動，高頻寬記憶體（HBM）跟著水漲船高，且許多國際大廠HBM產能訂單排期已至2027年，外界關注大陸存儲產業進度，華為公司高級副總裁、雲CEO、數據存儲產品線總裁周躍峰近日以「前有狼後有虎」形容當前大陸存儲行業的格局：前有國際巨頭的技術壁壘，後有內部價格戰競爭的拖累。

今年以來，與AI訓練相關的HBM等存儲元器件在電子市場交易中「一天一個價」，甚至被視為新一代黃金。國際三大記憶體巨頭，三星、SK海力士與美光將更多成熟製程產能轉向HBM相關晶片，客觀上加劇了標準存儲產品的供應緊張。

第一財經報導，周躍峰指出，光是中國大陸市場的機械硬碟（HDD）年消耗量就接近人民幣600億元，但核心技術的缺失與產能不足，使大陸產業在全球供應波動中處於被動局面。

周躍峰進一步指出，中國IT產業鏈中，唯一沒有實現國產化的存儲器件就是機械硬碟HDD，他表示，該產品全球僅三家公司能夠生產，都不在中國，但中國每年的HDD消耗量增長率卻居高不下。因此他認為存儲介質應該加快多元化、均衡發展，從材料、製造設備和工藝等方面進行突破。

周躍峰呼籲大陸IT產業要加強記憶體產業的關注和投入，否則難以建成真正的AI強國。

在存儲設備層面，雖然華為已躋身全球第一梯隊，與戴爾、東芝等國際巨頭同台競技，但大陸記憶體行業整體仍停留在中低端市場競爭。周躍峰稱，「當前不少國內存儲設備廠商仍聚焦傳統賽道，以價格為核心競爭點，」他進一步說，「這種內卷模式意義有限，企業應跳出價格競爭，集中突破技術創新。」

周躍峰透露，華為將於明年初發布實體化的AI數據平台（AIDataPlatform）產品，在存儲中集成推理加速、知識庫生成等AI功能，實現「近存計算」。在他看來，未來的存儲將不再只是數據的「儲藏室」，而是演進為具備AI能力的智能數據平台。

到底大陸何時能實現國產記憶體自由，周躍峰坦言仍需時間。但他指出，存儲領域可通過軟件優化和算法創新補償硬件短板，影響相對較小。他稱，中國已是數據大國，年數據產生量從800EB級別倍增發展。在記憶體領域，從底層介質、元器件到上層軟件與操作系統，已基本實現國產化。他認為，「像5G一樣，數據存儲有希望成為中國在全球科技領域的第二張名片。」

