毒品原料經淘寶違法輸台？淘寶：涉案者自行經第三方私人集運公司輸入

調查局航業調查破獲嫌犯以淘寶集運「矽油」名義，在100多箱貨物中的第86號貨物，夾藏10桶毒品「喵喵」的先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」。淘寶今回應，該案是由涉案買家自行透過第三方私人集運公司，淘寶跨境平台無涉入此原料的報關與輸入作業。

第13波安居緝毒專案暨重大毒品昨（2）天在調查局成果發表，調查局航業調查處在高雄港破獲黃姓主嫌以淘寶集運「矽油」名義，在100多箱貨物中的第86號貨物，夾藏10桶「1-甲基苯基-1-丙酮」，純質淨重約235.07公斤，約可煉製逾120公斤「喵喵」毒品。專案小組查出，黃嫌日前涉用此方式2度闖關運輸毒品來台。

淘寶今傍晚發布聲明稿指出，針對本次主管機關所指「1-甲基苯基-1-丙酮」原料違法輸台問題，經淘寶跨境平台迅速對數十億上架商品資訊展開檢索、篩查後，確認並非由淘寶跨境平台將此問題原料輸入台灣。

聲明稿說明，本案據主管機關目前提供資訊顯示，係由台灣本地涉案買家自行透過第三方私人集運公司，將問題原料違法輸入台灣，淘寶跨境平台無涉入此原料的報關與輸入作業，也未與此私人集運公司有合作關係。

聲明稿強調，淘寶跨境平台願與台灣主管機關持續保持對話與合作，針對當地法規禁止輸入的問題商品，透過淘寶跨境平台多重防護阻斷機制，盡力避免問題商品輸入台灣，一如既往致力保障台灣民眾權益。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885