毒品原料經淘寶違法輸台？淘寶：涉案者自行經第三方私人集運公司輸入

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
淘寶今傍晚發布聲明稿指出，針對本次主管機關所指「1-甲基苯基-1-丙酮」原料違法輸台問題，經淘寶跨境平台迅速對數十億上架商品資訊展開檢索、篩查後，確認並非由淘寶跨境平台將此問題原料輸入台灣。（路透）
調查局航業調查破獲嫌犯以淘寶集運「矽油」名義，在100多箱貨物中的第86號貨物，夾藏10桶毒品「喵喵」的先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」。淘寶今回應，該案是由涉案買家自行透過第三方私人集運公司，淘寶跨境平台無涉入此原料的報關與輸入作業。

第13波安居緝毒專案暨重大毒品昨（2）天在調查局成果發表，調查局航業調查處在高雄港破獲黃姓主嫌以淘寶集運「矽油」名義，在100多箱貨物中的第86號貨物，夾藏10桶「1-甲基苯基-1-丙酮」，純質淨重約235.07公斤，約可煉製逾120公斤「喵喵」毒品。專案小組查出，黃嫌日前涉用此方式2度闖關運輸毒品來台。

淘寶今傍晚發布聲明稿指出，針對本次主管機關所指「1-甲基苯基-1-丙酮」原料違法輸台問題，經淘寶跨境平台迅速對數十億上架商品資訊展開檢索、篩查後，確認並非由淘寶跨境平台將此問題原料輸入台灣。

聲明稿說明，本案據主管機關目前提供資訊顯示，係由台灣本地涉案買家自行透過第三方私人集運公司，將問題原料違法輸入台灣，淘寶跨境平台無涉入此原料的報關與輸入作業，也未與此私人集運公司有合作關係。

聲明稿強調，淘寶跨境平台願與台灣主管機關持續保持對話與合作，針對當地法規禁止輸入的問題商品，透過淘寶跨境平台多重防護阻斷機制，盡力避免問題商品輸入台灣，一如既往致力保障台灣民眾權益。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

淘寶 毒品 主管

相關新聞

又一歐洲服飾品牌退出中國市場！法國Etam店舖公告關店清倉

進入中國大陸市場30多年的法國服飾品牌Etam（艾格），近日在天貓、小紅書等官方帳號發布閉店公告，因公司業務調整，Eta...

京東海外布局再下一城 拿下德國零售巨頭59.8%控制性股權

大陸電商巨頭京東正加快擴展歐洲零售市場版圖的腳步，2日宣布，完成收購德國零售集團CECONOMY約59.8%股權，持股總...

調查局航業調查破獲嫌犯以淘寶集運「矽油」名義，在100多箱貨物中的第86號貨物，夾藏10桶毒品「喵喵」的先驅原料「1-甲...

不敵華為等陸廠競爭 蘋果iPadQ3在陸出貨跌14%…市占率萎縮

市場調查機構Omdia近日發布大陸平板電腦最新數據顯示，第3季蘋果iPad在陸出貨量年跌14%至200萬台，市佔從去年同...

陸外匯管理局前首席經濟學家：現在是人民幣升值的有利時機

中金公司研究部首席策略分析師繆延亮近日表示，現在是大陸官方允許人民幣進一步升值的時候了。外媒指出，接受更強的匯率，也被視...

中企繞開管制 推降規版稀土磁鐵 北京簽首批出口許可

針對北京當局自4月起收緊稀土出口管制，據報中國稀土磁鐵製造商正調整產品配方，避免使用受限制的特定稀土元素，如同「降規版」...

